РФ хоче замкнути кільце: в ЗСУ повідомили про важку ситуацію в Донецькій області

Зараз спостерігається складна ситуація в одному з населених пунктів на Донеччині.

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Ситуація на Донеччині / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, 31-ша окрема механізована бригада

Головне із заяви військового:

Ворог тисне з південного сходу села Терни

Окупанти намагаються замкнути кільце

Армія країни-агресорки Росії тисне з південного сходу села Терни Донецької області. Про це повідомив Станіслав Бунятов "Осман", командир взводу 24-ї ОШБр "Айдар".

За його словами, окупанти "змогли залетіти на БМП до Ямполівки", однак ЗСУ їхню техніку знищили.

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Він також додав, що зараз спостерігається складна ситуація в одному з населених пунктів на Донеччині.

"Важка ситуація в Тернах, ворог дуже сильно тисне з південного сходу, намагаючись замкнути кільце", – наголосив Бунятов.

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Нагадаємо, як повідомляв Главред, представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що ситуація в Торецьку залишається напруженою, у місті тривають активні бої, незважаючи на заяви окупантів про захоплення міста.

В Міноборони Британії зазначили, що наступ російських окупантів сповільнився у січні 2025 року. В Курській області РФ досягла незначних успіхів, але через великі втрати підрозділи Північної Кореї відійшли з передових позицій.

Військовий оглядач Василь Пехньо повідомив, що на тлі величезних втрат армії РФ відбувається помітне зменшення їхніх можливостей. Він вважає, що настав той час, коли росіяни перейшли кульмінаційну фазу свого наступу.

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Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".

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