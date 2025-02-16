Якою буде перемога у війні для України: Келлог назвав важливий фактор

Келлог сказав, що українці воюють мужньо, а жертви, на які їм довелося піти, є неймовірними.

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Якою буде перемога України / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Головне із заяви Келлога:

Як виглядатиме перемога - питання для українців

Першочерговим завданням є припинення активних бойових дій

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що те, як виглядатиме перемога у війні, є питанням для самих українців. Проте головним фактором має стати зупинення бойових дій. Про це він сказав під час дискусій на полях Міжнародної безпекової конференції в Мюнхені, передає Укрінформ.

"Як виглядає перемога? Я думаю, що ви повинні поставити собі це запитання. Це питання для України, тому що ви боретеся за своє місце", – відповів Келлог. відео дня

Він наголосив, що українці воюють мужньо, а жертви, на які їм довелося піти, є неймовірними.

Крім того, представник США додав, що першочерговим завданням для встановлення миру в Україні є припинення активних бойових дій.

"Спочатку потрібно зупинити кровотечу, а потім лікуватися", – сказав Келлог.

За його словами, в процесі мирного врегулювання варто дивитися на далеку перспективу.

Мюнхенська конференція / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що війна в Україні має закінчитися менш ніж за рік. За його словами, президент Трамп ставить завдання щодо швидкого завершення війни.

Генсекретар НАТО Марк Рютте заявив, що всі хотіли б якомога швидше закінчити війну в Україні, але мир за 180 днів - дуже амбітний план.

Водночас, президент України Володимир Зеленський під час промови на Мюнхенській конференціії з безпеки 2025 заявив, що досягти миру цього року можливо. Київ працює над цим.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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