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США і РФ зустрінуться в Саудівській Аравії: у Reuters дізналися терміни і головну мету

Андрій Ганчук
16 лютого 2025, 10:20оновлено 16 лютого, 10:56
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Зустріч відбудеться найближчими днями.
Путін, Зеленський, Трамп
У Саудівській Аравії хочуть обговорити підготовку зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського - ЗМІ / Колаж: Главред

Головне з повідомлення Reuters:

  • На зустрічі в Саудівській Аравії не буде України
  • Зустріч США і РФ відбудеться днями
  • Мета зустрічі - мирний саміт Трампа, Путіна і Зеленського

Днями в Саудівській Аравії відбудеться зустріч офіційних представників США та країни-агресора Росії. Вони консультуватимуться з питань завершення російсько-української війни. Метою зустрічі є обговорення організації саміту за участю глави Білого дому Дональда Трампа, очільника РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Хто представить США на перемовинах

Як повідомляє Reuters, перемовини будуть спрямовані на припинення війни. Представник Штатів Майкл Маккол розповів, що США представлять державний секретар Марко Рубіо, радник із питань нацбезпеки Майк Волц, а також американський спецпредставник із врегулювання Стів Уіткофф.

відео дня

Кого на перемовини відправить Росія

Наразі незрозуміло, хто представить Москву.

"Поки що не зрозуміло, з ким із Росії вони зустрінуться", - зазначено в матеріалі.

Мета перемовин

Маккол у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки сказав, що мета перемовин - організація зустрічі трьох президентів: Дональда Трампа, Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

"Щоб нарешті принести мир і покласти край цьому конфлікту", - додав американський чиновник.

Перемовини у Саудівській Аравії - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський 14 лютого заявив, що відвідає Туреччину і Саудівську Аравію. Проте зустріч із росіянами він виключив. Глава держави готовий говорити виключно з Володимиром Путіним.

Україну не запрошували на зустріч у Саудівській Аравії, сказав 15 лютого Володимир Зеленський на конференції в Мюнхені.

"Я бачив, хтось каже, що в Саудівській Аравії буде зустріч на рівні президентів США і РФ. Якісь мирні перемовини. Навіть наш прапор поставили... Я не знаю, що це. Це не серйозно", - додав український гарант.

Перемовини щодо миру в Україні між США і РФ можуть відбутися найближчими днями, писали журналісти Politico. Київ не підтвердив своєї участі в цій зустрічі. На перемовинах не буде і представників Європи.

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