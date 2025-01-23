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Путін має заслужити зустріч з Трампом: глава МЗС Польщі зробив жорстку заяву

Руслана Заклінська
23 січня 2025, 18:22
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Міністр закордонних справ Польщі застерігає, що нинішній Путін не той, кого Трамп знав раніше.
Путін має заслужити зустріч з Трампом: глава МЗС Польщі зробив жорстку заяву
Зустріч із Трампом піднесе Путіна за межі його важливості / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru, УНІАН

Ключові тези Сікорського:

  • Путін має заслужити зустріч із Трампом
  • Надто рання зустріч створить хибне уявлення у Путіна про його важливість
  • Нинішній Путін не той, кого Трамп знав раніше

Російський диктатор Володимир Путін має заслужити зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Якщо зустріч відбудеться занадто рано, у Путіна з'явиться хибне уявлення про власну важливість. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час "Українського сніданку" в Давосі, пише RMF24.

"Президент США – лідер вільного світу, а Володимир Путін – ізгой і звинувачений у військових злочинах, у крадіжці українських дітей. Я вважаю, що Путін має заслужити зустріч, тому що якщо він потрапить на неї занадто рано, це піднесе його за межі його важливості та створить у нього хибне уявлення про ситуацію", - заявив він.

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Сікорський підкреслив, що важливо, аби саме Росія, а не Україна, змінювала свою позицію у війні. Міністр привітав той факт, що адміністрація Трампа вимагає цього саме від російського лідера.

"Але є одна порада, яку я хотів би дати адміністрації, виходячи з досвіду країни, яка попереджала решту світу про Путіна і до якої не завжди прислухалися. Вона наступна: це не той Путін, якого Трамп знав під час своєї першої каденції. Я скептично налаштований, аби дарувати Путіну зустріч (з Трампом - Главред) заздалегідь", - сказав глава МЗС Польщі.

Також Сікорський впевнений, що Україна здатна продовжити боротьбу з Росією цього року. Він наголосив, що Росія перебуває в поганій ситуації, а її економіка йде на дно.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Трамп поставив Путіну ультиматум - що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Володимира Путіна припинити війну в Україні. Якщо не буде досягнуто угоди, Трамп запровадить потужні санкції.

Трамп має потужні важелі впливу, щоб змусити Володимира Путіна припинити війну в Україні. За допомогою жорстких санкцій, зокрема перекриття нафтових надприбутків Росії, Трамп може спричинити фінансову кризу в Кремлі, що призведе до дефіциту бюджету і змусить Путіна просити про мир до кінця року.

Як повідомляв Главред, Путін занепокоївся станом російської економіки через високі витрати на військову промисловість та дефіцит робочої сили. Незважаючи на швидке зростання економіки РФ у 2023-2024 роках, останні місяці відзначаються високими відсотковими ставками та інфляцією. У Кремлі з'являється думка про необхідність перемовин для врегулювання війни.

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Хто такий Радослав Сікорський

Польський політик, політолог і журналіст.

У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.

До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

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Сикорский Дональд Трамп Володимир Путін Польща зустріч Путіна і Трампа
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