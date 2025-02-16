Шольц звернувся до Трампа і зробив заяву щодо України

Країни Європи всі разом допомогли Україні більше, ніж США, сказав Олаф Шольц.

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Рішення щодо України не буде без участі українців - Шольц / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Адміністрації Дональда Трампа слід дати зрозуміти главі Кремля Володимиру Путіну, що Європа і Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати Україні. Європейські країни витрачають на підтримку Києва більше, ніж США, тому з Європою треба рахуватися, а європейських лідерів треба підключити до мирних перемовин. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

В інтерв'ю Bloomberg він розповів про те, що наполягає на участі Європи в перемовинах, спрямованих на завершення російсько-української війни. Без України жодних рішень не буде.

"Я впевнений, що не буде рішення, можливого без участі українців. І очевидно, якщо хтось хоче, щоб Європа брала участь у структурах миру в майбутньому, необхідно обговорити це з Європою та інтегрувати європейських лідерів у ці процеси ухвалення рішень", - додав Шольц. відео дня

Також він нагадав, що країни Європи всі разом витрачають більше грошей на Україну, ніж США.

"І це підстава для того, щоб сказати, що всі повинні рахуватися з нами", - уточнив німецький канцлер.

Крім того, Олаф Шольц закликав нову американську адміністрацію дати зрозуміти Путіну, що Європа і США не припинять підтримку України.

США не бачать Європу в перемовинах щодо України - що відомо:

Як повідомляв Главред, спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що Вашингтон не бачить Європу в переговорах щодо завершення війни. За його словами, другі Мінські угоди вже показали, що коли в процесі багато учасників, ефективність домовленостей знижується.

Європа серйозно допомогла Україні, тому вона має бути за столом перемовин, вважає президент Володимир Зеленський. Україна - частина Європи і планує вступати до ЄС, тому присутність європейських представників дуже важлива.

Європа буде за столом перемовин, сказала глава Європарламенту Роберта Метсола.

"Я впевнена, ми будемо за цим столом перемовин. Є декілька варіантів того, як можуть розвиватися події наступні кілька місяців. Але головне, я вважаю, зосередитися на тому, що ми можемо зробити і чим допомогти в цьому питанні", - підкреслила Метсола.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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