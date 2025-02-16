Потужний вибух у Смоленську: під удар потрапив важливий завод РФ

Відомо, що підприємство має потужну виробничу базу.

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Вибухи в Смоленську / колаж: Главред, фото: t.me/Bratchuk_Sergey

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Смоленський автоагрегатний завод був атакований вночі

Внаслідок атаки на заводі виникла пожежа

У ніч на 16 лютого в Російському місті Смоленськ було атаковано завод ТОВ "ПОЛІМІКС", раніше відомий як Смоленський автоагрегатний завод. Про це повідомив речник УДА Сергій Братчук.

Зазначається, що підприємство має потужну виробничу базу, зокрема механіко-збірне, заготівельне, термічне, інструментальне та ливарне виробництво. Також воно надає послуги з металообробки та ремонту.

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За попередніми даними, внаслідок атаки на заводі виникла пожежа, що охопила значну частину виробничих приміщень. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Одночасно з цим у напівросійських аеропортах ввели план "Ковер". Обмеження на польоти діяли в аеропортах Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова та Ульяновська.

Вибухи в Росії - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 13 лютого в районі російського міста Липецьк і в області було чути вибухи. Місцева влада поскаржилася на атаку дронів.

У ніч на 11 лютого приблизно о 4-й годині ранку за місцевим часом над Енгельсом прогриміли щонайменше 11 вибухів. У районі місцевого аеродрому було чути звуки, схожі на автоматні черги.

Крім того, у ніч на 10 лютого в Краснодарському краї РФ також було чути вибухи. Безпілотники, ймовірно, атакували Афіпський нафтопереробний завод - там спалахнула пожежа. У Краснодарі через роботу ППО було пошкоджено багатоповерхівку.

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Хто такий Сергій Братчук? Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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