Потужний вибух у Смоленську: під удар потрапив важливий завод РФ

Коротко:
- Смоленський автоагрегатний завод був атакований вночі
- Внаслідок атаки на заводі виникла пожежа
У ніч на 16 лютого в Російському місті Смоленськ було атаковано завод ТОВ "ПОЛІМІКС", раніше відомий як Смоленський автоагрегатний завод. Про це повідомив речник УДА Сергій Братчук.
Зазначається, що підприємство має потужну виробничу базу, зокрема механіко-збірне, заготівельне, термічне, інструментальне та ливарне виробництво. Також воно надає послуги з металообробки та ремонту.
За попередніми даними, внаслідок атаки на заводі виникла пожежа, що охопила значну частину виробничих приміщень. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.
Одночасно з цим у напівросійських аеропортах ввели план "Ковер". Обмеження на польоти діяли в аеропортах Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова та Ульяновська.
Вибухи в Росії - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 13 лютого в районі російського міста Липецьк і в області було чути вибухи. Місцева влада поскаржилася на атаку дронів.
У ніч на 11 лютого приблизно о 4-й годині ранку за місцевим часом над Енгельсом прогриміли щонайменше 11 вибухів. У районі місцевого аеродрому було чути звуки, схожі на автоматні черги.
Крім того, у ніч на 10 лютого в Краснодарському краї РФ також було чути вибухи. Безпілотники, ймовірно, атакували Афіпський нафтопереробний завод - там спалахнула пожежа. У Краснодарі через роботу ППО було пошкоджено багатоповерхівку.
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Хто такий Сергій Братчук?
Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.
Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.
Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.
Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.
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