Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Плани США щодо України нестандартні": Сікорський дізнався деталі тактики переговорів

Віталій Кірсанов
16 лютого 2025, 17:17
240
Сікорський зазначив, що цей план дає надію на те, що в Україну наближається мир.
Сікорський
Сікорський дізнався деталі тактики переговорів США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Що сказав Сікорський:

  • Американська тактика ведення переговорів є "неортодоксальною"
  • Плани США щодо України нестандартні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що команда президента США Дональда Трампа поділилася з ним своїми планами щодо України. Про це повідомляє The Guardian.

За словами Сікорського, американська тактика ведення переговорів дає йому надію, хоча і є "неортодоксальною".

відео дня

"Генерал Келлог (спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлогг, - ред.) представив мені особисто і колу європейських союзників тактику переговорів Сполучених Штатів", - сказав він журналістам.

Сікорський зазначив, що не розкриватиме подробиць планів США, але наголосив, що цей план дає надію на те, що в Україну наближається мир.

"Вони (плани США щодо України, - ред) нестандартні, але ми бажаємо їм удачі", - додав міністр закордонних справ Польщі.

Переговори з Росією - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Politico заявляли, що мирні переговори з українськими та російськими учасниками переговорів можуть початися найближчими днями. Високопоставлені чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа вже вирушили до Саудівської Аравії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідне представництво Європи за столом потенційних переговорів, оскільки ЄС є дуже великим партнером.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав помилкою зняття зі столу переговорів двох важливих питань про членство України в НАТО і територіальної цілісності України.

Інші новини:

Хто такий Радослав Сікорський

Польський політик, політолог і журналіст.

У 2005-2007 роках - міністр оборони Польщі, з листопада 2007 до вересня 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.

До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, наразі є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу наприкінці десятиліття - і в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не тільки самої України, а й усього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", - заявляв глава польського МЗС.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні Сикорский Дональд Трамп Володимир Путін Польща зустріч Путіна і Трампа мирні переговори з Росією
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    Які будуть кордони України після війни: Зеленський розповів про розмову з Путіним

    Які будуть кордони України після війни: Зеленський розповів про розмову з Путіним

    18:44Україна
    "Це дуже зрозуміло": Зеленський назвав умову "відмови" від окупованих територій

    "Це дуже зрозуміло": Зеленський назвав умову "відмови" від окупованих територій

    18:08Україна
    "Плани США щодо України нестандартні": Сікорський дізнався деталі тактики переговорів

    "Плани США щодо України нестандартні": Сікорський дізнався деталі тактики переговорів

    17:17Україна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Карта Deep State онлайн за 16 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 16 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

    Гороскоп на завтра 17 лютого: Близнюки - неймовірний успіх, Терезам - сюрприз

    Гороскоп на завтра 17 лютого: Близнюки - неймовірний успіх, Терезам - сюрприз

    "З Дмитром уже все": дружина Дмитра Комарова підігріла чутки про розлучення

    "З Дмитром уже все": дружина Дмитра Комарова підігріла чутки про розлучення

    Кошовий розповів про проблеми з 17-річною донькою

    Кошовий розповів про проблеми з 17-річною донькою

    Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 лютого: Левам - можливості, Дівам - романтика

    Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 лютого: Левам - можливості, Дівам - романтика

    Останні новини

    18:58

    "Постійно озираюся": Камалію жорстоко переслідує колишній чоловік

    18:49

    Росіяни йшли, "як на параді": ЗСУ розгромили колону з прапорами СРСР на КурщиніВідео

    18:44

    Які будуть кордони України після війни: Зеленський розповів про розмову з Путіним

    18:15

    Україна готує візит Зеленського до Саудівської Аравії - головні теми переговорів

    18:08

    "Це дуже зрозуміло": Зеленський назвав умову "відмови" від окупованих територій

    Очі й вуха Трампа та холодний душ для Європи: Рейтерович – про виступ Венса у МюнхеніОчі й вуха Трампа та холодний душ для Європи: Рейтерович – про виступ Венса у Мюнхені
    17:26

    Потрібен кетчуп: як швидко прибрати накип на крані

    17:17

    "Плани США щодо України нестандартні": Сікорський дізнався деталі тактики переговорів

    17:10

    Найсмачніші млинці на Масляну 2025: рецепт, який готували в СРСР

    17:01

    Штраф 100 тисяч євро: чому в Німеччині не можна утрамбовувати сміттяВідео

    Реклама
    16:56

    Опора для близьких: 5 найнадійніших знаків зодіаку

    16:37

    Вдарить мороз до -21°С: аномальний холод насувається на Україну

    16:25

    Зустрічі з росіянами не плануються, поки ми не напрацюємо план - Єрмак

    15:41

    100 тисяч людей без опалення: Зеленський назвав жахливі наслідки удару РФ

    15:35

    Чим відрізняються 2 собак: треба знайти три відмінності за 21 секунду

    15:31

    "Бережіть горло і щоки": синоптики розповіли про морозну погоду в понеділок

    15:27

    Шольц звернувся до Трампа і зробив заяву щодо України

    15:20

    Як закінчиться війна в Україні: президент Фінляндії окреслив три ключові етапи

    14:40

    Беремо 4 шматки м'яса і готуємо кулінарний шедевр - м'ясні рулетики без заморочокВідео

    14:38

    Хочуть закріпитися: окупанти з технікою прорвалися у Новосілку

    14:28

    "Його більше немає, смерть": путініст Звєрєв повідомив про "страшне горе"

    Реклама
    14:25

    Атака РФ на Миколаїв: ворог пошкодив ТЕС, 46 тисяч абонентів залишилися без тепла

    13:45

    В сирі почали знаходити білі кристали: що це таке і для чого вони потрібніВідео

    13:21

    Трамп готує катастрофічний план для України: The Telegraph дізнався деталі

    13:13

    "Окупанти отримали прочухана": ЗСУ звільнили село поблизу Покровська

    12:56

    "Спланована акція": названо ціль жорстких заяв США на конференції в МюнхеніВідео

    12:50

    Фінансовий гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого

    12:47

    Леся Нікітюк показалася з нареченим на тлі чуток про вагітність - деталі

    12:39

    Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 лютого: Левам - можливості, Дівам - романтика

    12:20

    Потужний вибух у Смоленську: під удар потрапив важливий завод РФ

    12:17

    Кількість загиблих військових різко зросла: нові деталі теракту в МиколаєвіВідео

    12:13

    Закуска просто приголомшить: смачний рецепт простих тарталеток з 1 секретним інгредієнтом

    12:07

    "З Дмитром уже все": дружина Дмитра Комарова підігріла чутки про розлучення

    11:59

    Україна приголомшена пропозицією Трампа щодо надр: у WP розкрили деталі

    11:43

    Копія мама: Єфросиніна показала рідкісне фото дорослої доньки

    11:31

    Любовний гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого

    11:29

    В одній із областей України стався землетрус – що відомо

    11:23

    "І любов справжня": Тіна Кароль розкрила таємницю свого особистого життя

    10:45

    РФ запустила по Україні понад 140 дронів та балістику: є постраждаліФото

    10:42

    Гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого: Тельцям - зустріч, Раку - розчарування

    10:34

    Дар’я Петрожицька – нова ведуча шоу "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТВідео

    Реклама
    10:27

    Китайський гороскоп на завтра 17 лютого: Зміям - провина, Свиням - збентеження

    10:20

    США і РФ зустрінуться в Саудівській Аравії: у Reuters дізналися терміни і головну мету

    10:00

    Трамп робить ставку на припинення вогню, а не на сталий мир в Україні - Чалий

    09:54

    Росія має поступитися територіями: у Трампа зробили заяву

    09:43

    Україна готова сісти за стіл переговорів з Росією, але є умова - Подоляк

    09:34

    "Обблював себе": втікач Олег Винник зганьбився на своєму концерті в Чехії

    09:24

    Гороскоп на завтра 17 лютого: Близнюки - неймовірний успіх, Терезам - сюрприз

    09:06

    Карта Deep State онлайн за 16 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

    08:54

    Путіністи Йосип Пригожин і Валерія схопилися на публіці - що сталося

    08:52

    У США назвали позицію щодо України на перемовинах про завершення війни - WSJ

    Новини України
    Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
    Мода та краса
    Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
    Лайфхаки та хитрощі
    ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
    Війна з Росією
    КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти