"Плани США щодо України нестандартні": Сікорський дізнався деталі тактики переговорів

Сікорський зазначив, що цей план дає надію на те, що в Україну наближається мир.

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Сікорський дізнався деталі тактики переговорів США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Що сказав Сікорський:

Американська тактика ведення переговорів є "неортодоксальною"

Плани США щодо України нестандартні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що команда президента США Дональда Трампа поділилася з ним своїми планами щодо України. Про це повідомляє The Guardian.

За словами Сікорського, американська тактика ведення переговорів дає йому надію, хоча і є "неортодоксальною".

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"Генерал Келлог (спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлогг, - ред.) представив мені особисто і колу європейських союзників тактику переговорів Сполучених Штатів", - сказав він журналістам.

Сікорський зазначив, що не розкриватиме подробиць планів США, але наголосив, що цей план дає надію на те, що в Україну наближається мир.

"Вони (плани США щодо України, - ред) нестандартні, але ми бажаємо їм удачі", - додав міністр закордонних справ Польщі.

Переговори з Росією - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Politico заявляли, що мирні переговори з українськими та російськими учасниками переговорів можуть початися найближчими днями. Високопоставлені чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа вже вирушили до Саудівської Аравії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідне представництво Європи за столом потенційних переговорів, оскільки ЄС є дуже великим партнером.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав помилкою зняття зі столу переговорів двох важливих питань про членство України в НАТО і територіальної цілісності України.

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Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках - міністр оборони Польщі, з листопада 2007 до вересня 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, наразі є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу наприкінці десятиліття - і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не тільки самої України, а й усього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", - заявляв глава польського МЗС.

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