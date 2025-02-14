У центрі Миколаєва вибухнув невідомий пристрій: є загиблі та поранені

Вибуховий пристрій здетонував поблизу закладу харчування, повідомили правоохоронці.

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У Миколаєві стався потужний вибух / Колаж: Главред, фото: ГУНП в Миколаївській області

Що відомо:

Поблизу закладу харчування в Миколає вибухнув невідомий пристрій

Двоє людей загинуло, ще вісім - поранено

У п’ятницю, 14 лютого, у центрі Миколаєва пролунав потужний вибух. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей, ще вісім отримали поранення. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич і поліція Миколаївщини.

Вибух пролунав близько 14:10 поблиху закладу харчування. На той час у Миколаєві було оголошено повітряну тривогу, однак вибух з нею не пов'язаний.

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"Було чутно вибух. З'ясовуємо", - написав Сєнкевич.

Епіцентр вибуху розташований у самому центрі міста. Територію навколо місця вибуху оперативно оточили правоохоронці.

О 15:35 поліція Миколаївської області підтвердила факт вибуху. За даними правоохоронців, поблизу закладу громадського харчування здетонував невідомий пристрій.

"Внаслідок вибуху загинуло двоє людей. За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення", - зазначили поліцейські.

На місці вибуху наразі працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки, співробітники СБУ, рятувальники та медики. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Вибухи біли ТЦК - що відомо

Як повідомляв Главред, 5 лютого у Кам’янці-Подільському біля будівлі місцевого ТЦК пролунав вибух. Загинув один чоловік, ще четверо отримали поранення. Загиблий чоловік вчинив підрив біля військкомату.

Цей випадок не є одиничним, в Україні зафіксовано серію вибухів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Інциденти сталися в Кам’янці-Подільському, Рівному та Павлограді. Унаслідок вибухів є загиблі та поранені.

СБУ встановила, що за вибухами стоять російські спецслужби, які використовували завербованих осіб, зокрема й смертника в Рівному. У Павлограді затримано трьох підозрюваних, які діяли на замовлення РФ.

У Рівному та Кам'янці-Подільському вибухи біля будівель ТЦК та СП були організовані так, що виконавців дистанційно підірвали самі замовники, заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій. За його словами, ці підриви не пов’язані з "громадською помстою", а є частиною масштабної інформаційної операції проти України, яку активно просувають росіяни.

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