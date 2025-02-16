'Це дуже зрозуміло': Зеленський назвав умову 'відмови' від окупованих територій

США пропонують Україні визнати втрату територій, проте президент Зеленський відкинув таку можливість.

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Зеленський готовий обговорити відмову від окупованих територій в обмін на членство в НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Зеленського:

Україна ніколи не визнає окуповані території російськими

Можлива угода, за якою Україна вступить у НАТО та поверне території дипломатією

Україна юридично не визнає окуповані території російськими і ніколи цього не зробить. Водночас Київ може відмовитися від окупованих територій у рамках дипломатичної угоди, згідно з якою Україна вступить в НАТО і переговорами поверне втрачені землі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

Під час виступу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі міністр оборони США Піт Хегсета заявив, що Україні потрібно визнати неможливість повернення територій, які Росія захопила з 2014 року. На його думку, повернення України до кордонів 2014 року є "нереальною метою".

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Президент США Дональд Трамп після розмови з Путіним повторив цей наратив, зазначивши, що Росія "воювала за цю землю" та "понесла великі втрати". Натомість президент Зеленський рішуче відкинув такі заяви і наголосив, що українське законодавство не дозволяє визнавати території, окуповані Росією, її власністю.

"У судовому порядку ми не будемо визнавати... нашу окуповану територію територією Росії. Ми ніколи цього не зробимо", - сказав він.

Водночас Зеленський визнав, що готовий обговорити відмову від окупованих територій у рамках дипломатичної угоди, згідно з якою Україна стане членом НАТО.

"Так, ми повинні повернути їх (окуповані РФ території - Главред) дипломатичним шляхом. Так, ми можемо. Якщо ми в НАТО, то зрозуміло, чому дипломатичним шляхом, це дуже зрозуміло", - наголосив він, додавши, що головним пріоритетом для нього є "не втратити людей".

Також президент зазначив, що Україна може перемогти у війні військовим шляхом. Втім, без підтримки партнерів це буде довший і важчий шлях.

"Звичайно, так. Але це багато втрат. Ми розуміємо, наскільки великі. Я думаю, що це занадто. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, буде важко. Це буде довго. Довше, ніж може бути", - підкреслив Зеленський.

За його словами, у майбутньому Україна шукатиме "хороший, дипломатичний" шлях повернення своїх територій, але "люди сьогодні найважливіші".

План перемоги / Інфографіка: Главред

Плани Трампа щодо завершення війни - головне

Як повідомляв Главред, у Саудівській Аравії найближчими днями відбудуться переговори між офіційними представниками США та Росії. Метою переговорів є підготовка саміту за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського для пошуку шляхів завершення війни.

Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що Україна чітко окреслила червоні лінії у переговорах із США та ЄС. Він також спростував чутки про зустрічі з росіянами та наголосив, що жодні рішення без України не будуть прийняті.

Крім цього, за даними The Telegraph, так званий "мирний план" Дональда Трампа передбачає передачу 20% території України Росії в обмін на "гарантії миру" від Путіна. США та НАТО не зобов’язані будуть захищати Україну у разі нового нападу.

Європейських лідерів шокувало, що Трамп і Путін домовляються без консультацій із союзниками. Зеленський вважає, що такий сценарій неприйнятний.

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Що відомо про NBC News? NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року. До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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