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Україна готова сісти за стіл переговорів з Росією, але є умова - Подоляк

Марія Николишин
16 лютого 2025, 09:43
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Росія розширюватиме свою експансію, насамперед на Європу.
Україна готова сісти за стіл переговорів з Росією, але є умова - Подоляк
Мирні переговори з РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, facebook.com/mpodolyak2

Головне із заяви Подоляка:

  • Україна готова сісти за стіл переговорів
  • Україна не робитиме помилки, як із Будапештським меморандумом і Мінськими угодами
  • РФ має розуміти, що нові гарантії безпеки для України – це конкретні дії партнерів

Йдучи на мирні угоди щодо поточної війни, Україна не робитиме помилки, як із Будапештським меморандумом і Мінськими угодами. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі Freeдом.

"Сідати за стіл переговорів можна в будь-який момент, але питання — що ви хочете отримати. Росія ж не реалізувала своїх завдань у цій війні: не отримала під тотальний контроль Україну. Тому вона продовжить їх реалізовувати. Крім того, вона розширюватиме свою експансію, насамперед на Європу. Уже сьогодні у своїх спецслужбах вони створили спеціальні департаменти, які мають масштабувати кількість диверсій і політичних терактів на території Європи. Це говорить про те, що експансія буде масштабуватися Російською Федерацією", — сказав він.

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Радник глави ОПУ нагадав, що 1994 року за відмову від ядерної зброї Україна підписала Будапештський меморандум, гарантами безпеки за яким виступали Росія, Велика Британія і США. Після вторгнення РФ в Україну у 2014 році були Мінські домовленості, коли в Мінському форматі брали участь Франція і Німеччина.

"Тобто ці країни (Росію виносимо за дужки), крім взятих зобов’язань, не збиралися їх реалізувати, як ми зараз розуміємо, на жаль. Тому що, окрім юридичної канви, не була прописана логіка дій: що ви будете робити, якщо така країна, як Росія, буде обнуляти ці домовленості, буде атакувати", — підкреслив Подоляк.

За його словами, Україна готова сісти за стіл переговорів, але разом з тим мають дотримуватися деякі базові умови, "якщо ми все-таки хочемо закінчити війну, а не перенести її в наступні етапи". І сама Росія має розуміти, що нові гарантії безпеки для України — це не абстрактний Будапештський меморандум, а конкретні дії її партнерів "просто зараз".

Серед головних умов Подоляк назвав:

  • ціна війни для Російської Федерації має зростати;
  • війна на території РФ має масштабуватися — йдеться про удари по російських військових і супутніх війні об’єктах. Але для цього в України має бути достатньо далекобійної зброї;
  • сама Україна має бути теж захищена шляхом закритого неба — тобто має бути необхідна кількість систем ППО та іншого озброєння для відбиття російських атак.

"Якщо це все буде супроводжувати переговорний процес, тоді він буде успішний для нас. Якщо цього не буде, тоді Росія отримає можливість розраховувати на оперативну паузу, щоб наситити свою армію озброєнням, провести роботу над помилками та напасти знову", — підсумував радник глави ОПУ.

Переговори з Росією - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Politico заявляли, що мирні переговори з українськими та російськими переговірниками можуть розпочатися найближчими днями. Високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа вже вирушили до Саудівської Аравії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідне представництво Європи за столом потенційних переговорів, оскільки ЄС є дуже великим партнером.

Водночас, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав помилкою зняття зі столу переговорів двох важливих питань про членство України в НАТО і територіальної цілісності України.

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Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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