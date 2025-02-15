НАТО не може гарантувати завершення війни в Україні за 180 днів - Рютте

Що відомо:
- У Трампа хочуть завершити війну в Україні за 180 днів
- НАТО не може це гарантувати
Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що війна в Україні може завершитись протягом 180 днів. Однак генсекретар НАТО Марк Рютте не може цього гарантувати, повідомляє РБК-Україна.
Він акцентував на тому, що всі хотіли б якомога швидше закінчити війну в Україні, але мир за 180 днів - дуже амбітний план. Важливим залишається завершення війни так, щоб російський диктатор Володимир Путін більше не намагався захопити українські землі.
"Це критично важливо. Але я не можу гарантувати, що це станеться за 180 днів, хоча мати амбітний план і терміни - це позитивно", - підсумував він.
Водночас він додав, що поки невідомо, якими саме будуть гарантії безпеки для України та як виглядатиме мирний план, але це точно завершиться переговорами.
"Вони (українська команда - ред.) обов'язково будуть за столом переговорів, бо це стосується їхньої країни", - сказав він.
Заяви Зеленського під час першого дня Мюнхенської конференції – що відомо
Як раніше повідомляв Главред, Зеленський зробив ряд заяв на Мюнхенській конференції у перший день заходу 14 лютого. Президент України відповів на важливі питання щодо війни в Україні.
Зокрема, Зеленський назвав єдину альтернативу НАТО. Він зазначив, що Україні потрібна армія у 1,5 млн осіб. США ніколи не хотіли бачити Україну в НАТО, заявив президент.
Також Зеленський висловився про візит до Саудівської Аравії. Він прокоментував мету офіційного візиту до Саудівської Аравії та назвав ряд вимог для початку переговорів з російським диктатором Путіним.
Нагадаємо, Єрмак сказав, коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна. Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, за яких умов відбудеться зустріч Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Він зазначив, що наразі цей момент не настав.
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Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ) - що відомо
14 лютого у Німеччині розпочалася Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ), яка триватиме три дні. Основною темою обговорень стане війна в Україні та пошук шляхів до миру.
Президент України Володимир Зеленський очолює українську делегацію та має зустрітися з представниками нової адміністрації Дональда Трампа.
Конференція відбувається в ключовий момент: нова адміністрація США вже розпочала свою роботу, у Брюсселі стартує новий цикл діяльності Європейського парламенту, а в Німеччині через тиждень після завершення МКБ відбудуться парламентські вибори.
Після урочистого відкриття конференції федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, учасники з різних країн світу почнуть обговорення актуальних питань глобальної безпеки під керівництвом Крістофа Гойсгена.
У центрі уваги будуть такі теми, як:
- мирне врегулювання війни в Україні
- глобальне управління
- зміцнення демократії
- кліматична безпека
У суботу учасники зосередяться на обговоренні міжнародного порядку, регіональних конфліктів та криз. Також буде розглянуто майбутнє трансатлантичного партнерства.
У неділю, завершальний день конференції, пройдуть дискусії про роль Європи у глобальному контексті.
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