НАТО не може гарантувати завершення війни в Україні за 180 днів - Рютте

Генеральний секретар НАТО вважає цей план достатньо амбітним, але поки навіть невідомо, якими будуть гарантії безпеки для України.

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НАТО не може гарантувати завершення війни за 180 днів / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот з відео

Що відомо:

У Трампа хочуть завершити війну в Україні за 180 днів

НАТО не може це гарантувати

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що війна в Україні може завершитись протягом 180 днів. Однак генсекретар НАТО Марк Рютте не може цього гарантувати, повідомляє РБК-Україна.

Він акцентував на тому, що всі хотіли б якомога швидше закінчити війну в Україні, але мир за 180 днів - дуже амбітний план. Важливим залишається завершення війни так, щоб російський диктатор Володимир Путін більше не намагався захопити українські землі.

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"Це критично важливо. Але я не можу гарантувати, що це станеться за 180 днів, хоча мати амбітний план і терміни - це позитивно", - підсумував він.

Мюнхенська конференція / Інфографіка: Главред

Водночас він додав, що поки невідомо, якими саме будуть гарантії безпеки для України та як виглядатиме мирний план, але це точно завершиться переговорами.

"Вони (українська команда - ред.) обов'язково будуть за столом переговорів, бо це стосується їхньої країни", - сказав він.

Заяви Зеленського під час першого дня Мюнхенської конференції – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський зробив ряд заяв на Мюнхенській конференції у перший день заходу 14 лютого. Президент України відповів на важливі питання щодо війни в Україні.

Зокрема, Зеленський назвав єдину альтернативу НАТО. Він зазначив, що Україні потрібна армія у 1,5 млн осіб. США ніколи не хотіли бачити Україну в НАТО, заявив президент.

Також Зеленський висловився про візит до Саудівської Аравії. Він прокоментував мету офіційного візиту до Саудівської Аравії та назвав ряд вимог для початку переговорів з російським диктатором Путіним.

Нагадаємо, Єрмак сказав, коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна. Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, за яких умов відбудеться зустріч Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Він зазначив, що наразі цей момент не настав.

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