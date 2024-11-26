Рекордний удар по Україні та гучні заяви НАТО: головні новини України (дайджест)

Новини України станом на 22:00: ключові події дня, включаючи військову ситуацію, дипломатичні заяви та важливі внутрішні рішення.

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Головні новини України станом на 22:00 26 листопада / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН, ДСНС Сумщини, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда :

До дозволу бити по РФ: Британія передала Україні десятки Storm Shadow – Bloomberg

Нещодавно Велика Британія передала Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Передача відбулася до рішення США та Британії дозволити Україні запускати далекобійні ракети по цілях у Росії.

Як пише Bloomberg з посиланням на осіб, ознайомлених з цим питанням, українська сторона отримала "десятки крилатих ракет Storm Shadow".

відео дня

У Тернополі перебої зі світлом та водою: що відомо про нічну атаку дронів

У ніч на 26 листопада Тернопіль був атакований ворожими дронами. У місті прогриміло кілька вибухів. У результаті в Тернополі виникли проблеми з електо- та водопостачанням.

Як повідомив голова штабу Ради оборони Тернопільської області Сергій Надал, через ворожий удар із застосуванням дронів-камікадзе було "пошкоджено електроінфраструктуру, від якої живиться Тернопіль". Наразі тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання. У місті відновлюють роботу пунктів обігріву.

Дрони заходили на Київ хвилями: вночі столиця відбивала атаку ворожих БПЛА

У ніч на 26 листопада російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. У столицю України ворожі дрони заходили хвилями, групами різної кількості та за різними напрямками.

Повітряна тривога в місті тривала понад 5 годин, повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Сили оборони завершили зачистку Куп'янська від росіян - DeepState

Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ у Харківській області. Про це в ніч на 26 листопада повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Сили Оборони України завершили зачистку Куп'янська", - ідеться в повідомленні.

ЗСУ атакували військові цілі на території РФ: в окупантів є "пропущені"

В ніч проти 26 листопада Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах РФ у Ростовській області. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, під прицілом Сил оборони України були аеродроми РФ, склади з БК та з нафтопродуктами.

Нова рекордна атака агресорів по Україні: скільки ворожих дронів вдалось збити

Агресори з Росії черговий раз атакували Україну у ніч на 26 листопада 2024 року (із 19.30 25 листопада). Удар завдавався балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей.

Окрім цього, як розповіли в Повітряних Силах, окупанти також випустили під час нічної атаки рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

"Телефонна розмова не була приємною": Шольц прокоментував свій дзвінок Путіну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував недавню телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. У ефірі телеканалу ZDF він заявив, що закликав диктатора РФ вивести свої війська із території України.

Шольц зазначив, що ця розмова не була приємною, оскільки Путін наполягав на досягненні своїх військових цілей в Україні.

Синоптик назвала дату найхолоднішої ночі: кому і коли варто терміново утеплятися

На жителів столиці та області чекає найхолодніша ніч цього тижня. Стовпчики термометрів опустяться до семи градусів морозу, а опадів у вигляді снігу не буде. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Загалом упродовж цього тижня сильних снігопадів в Україні не очікується за винятком окремих регіонів, де можливі короткочасні опади.

Армія РФ намагається оточити Покровськ із двох напрямків: що насправді відбувається

Головний редактор "Суспільне. Донбас" Андрій Крамченков зазначив, що близько двох третин усіх штурмів, які наразі відбуваються на фронті, зосереджені на Донеччині.

"Вся Україна б'ється на Донеччині, тут залучені бригади з абсолютно всіх регіонів. Близько двох третин усіх штурмів, що відбуваються зараз на фронті, припадають на Донецьку область. Найактивніший напрямок - Покровський", - зауважив Крамченков у ефірі телеканалу "Еспресо".

Постачання бракованих мін на фронт: у Міноборони зробили гучну заяву

Третій тиждень Міністерство оборони України розслідує причини позаштатного спрацювання боєприпасів - 120-мм мінометних мін.

"Відсутність коментарів у публічному просторі не означає, що Міноборони нічого не робить або не реагує на інформацію, яка надходить від військових, або яка з'являється, зокрема, у ЗМІ", - розповіли в пресслужбі Міноборони.

Україна отримає потужні ракети дальністю понад 5000 кілометрів: у НАТО дали прогноз

Парламентська асамблея НАТО прийняла резолюцію, яка закликає до посилення допомоги Україні. У документі зокрема міститься заклик до країн-членів Альянсу передати Україні ракети середньої дальності з далекобійністю від 1000 до 5500 кілометрів.

Крім того, у резолюції закликали якомога швидше запросити Україну до Альянсу. Народний депутат та голова української делегації Єгор Чернєв повідомив, що у резолюції також рекомендується "надати Україні всі засоби, зокрема ракети середньої дальності, для захисту та стримування подальшої агресії", передає 24 канал.

Росіяни цинічно розстріляли 5 військовополонених бійців ЗСУ: вони відступали з позицій

Армія країни-агресорки Росії розстріляла 5 військовополонених бійців Збройних Сил України на Покровському напрямку у Донецькій області.

За попередніми даними, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Внаслідок наступу 5 військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку, повідомили в Офісі генпрокурора.

Путін взявся за небезпечне місто: де РФ намагається перерізати постачання ЗСУ

Російські війська намагаються витіснити ЗСУ з Великої Новосілки, щоб перекрити важливий маршрут постачання українських сил на Донбасі. Через це селище, як пояснює Інститут вивчення війни (ISW), здійснюється логістика із Запорізької та Дніпропетровської областей для підтримки оборони Донбасу.

ФРН посилить ППО України: ЗСУ отримають дві системи IRIS-T

У Федеративній Республіці Німеччина зробили заяву з приводу відправки в Україну нових систем протиповітряної оборони на тлі посилення ракетних ударів РФ.

Берлін відправить Україні до кінця 2024 року дві системи протиповітряної оборони IRIS-T малої та середньої дальності, повідомляє Суспільне.

РФ може із новими силами неочікувано напасти на НАТО: генерал розкрив терміни

Очільник спеціального штабу з питань України в міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдинг переконаний, що російська армія за 5 років може відновити власні сили, що дозволить здійснити будь-яку агресію проти території НАТО.

За словами Фройдинга, Росія на цей час і на майбутнє буде найбільшою загрозою для Західної Європи та для Європи в цілому. Генерал-майор наголосив, що там чітко розуміють те, що події в Україні можуть статися в інших країнах, передає "Еспресо".

"Гарна новина для ЗСУ": відомі наслідки удару ATACMS по аеродрому РФ – ЗМІ

У ніч на 25 листопада Україна завдала успішного удару ракетами ATACMS по аеродрому "Халіно" в Курській області. Про наслідки удару американськими далекобійними ракетами по аеродрому РФ розповів аналітик Forbes Девід Акс.

За даними української аналітичної групи Frontelligence Insight, наліт на аеродром "Халіно" міг тимчасово вивести його з ладу.

"Це хороша новина для 20-тисячного українського війська, яке утримує виступ площею близько 400 квадратних кілометрів навколо міста Суджа, що за 80 кілометрів на південний захід від "Халіно" Ці сили очікують масованого російського наступу найближчими днями", - зазначає аналітик.

Сьогодні, 26 листопада, країна-агресор Росія атакувала Україну та випустила рекордну кількість ударних дронів проти наших людей – 188. З такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Телеграм.

"Україна вже організовувала ядерний удар по Росії": що відомо про наслідки

Видання The Times із посиланням на документи Міноборони України повідомляє, що у разі припинення військової допомоги США Україна нібито зможе за кілька місяців розробити примітивну ядерну бомбу. Однак, такі заяви є частиною інформаційної кампанії, яка вигідна Росії. Про це під час чату на Главреді повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, саме Росія активно поширює міфи про плани України створити ядерну зброю.

Шольц заговорив про надання ЗСУ ракет Taurus: яке рішення прийняли у Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що незважаючи на те, що Німеччина є найбільшим прихильником України, Берлін не буде передавати Києву авіаційні крилаті ракети класу "повітря-поверхня" великої дальності Taurus.

"Траєкторія війни в Україні може змінитись": в НАТО зробили заяву

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав до активніших дій для зміни ходу конфлікту в Україні. Він підкреслив важливість виконання зобов’язань, ухвалених на липневому саміті НАТО у США, повідомляє The Guardian.

Росія прискорює наступ: ворог захопив рекордну площу територій України – Reuters

Країна-агресор Росія поставила за мету якнайшвидше захоплення усіх територій сходу України, тому темпи просування окупаційних військ РФ за останні тижні збільшилися до рекордних з 24 лютого 2022 року показників.

Про це пише Reuters із посиланням на аналітиків та військових блогерів. Допомагає Росії просуватися на фронті в Україні зокрема залучення північнокорейських військ.

Обмеження будуть майже весь день: графіки вимкнення світла на 27 листопада

В Україні у середу, 27 листопада, майже протягом всього дня будуть діяти графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки будуть діяти з 7:00 до 20:00 в обсязі однієї черги.

ЗСУ потужно атакували важливі військові об'єкти РФ ракетами ATACMS: Росія у паніці

У Міноборони Росії підтвердили удари Сил оборони Україні ракетами ATACMS по військових об'єктах на території Курської області.

Росіяни зазначили, що 23 листопада ЗСУ вдарили 5 ракетами ATACMS по позиції зенітного ракетного дивізіону С-400 в районі населеного пункту Лотарівка. Росіяни визнали, що унаслідок атаки пошкоджено РЛС. Також окупанти повідомили і про постраждалих, передає пресслужба Міноборони РФ.

Скандал із "бракованими мінами": у Раді назвали причину відмови боєприпасів

Головними причинами позаштатного спрацьовування боєприпасів - 120-мм мін є зниження температури та підвищення вологості, заявив член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Була утворена міжвідомча комісія, до якої увійшли представники Міноборони, Мінстратегпрому, представники складових сектору безпеки та оборони. Комісія з'ясувала причини. До комітету з питань нацбезпеки та розвитку направлено відповідний звіт цієї комісії. Я не можу розголошувати деталі, але загалом з'ясовано, що головними причинами є зниження температури та підвищена вологість. В умовах сухої погоди ці міни не давали жодних збоїв", - пояснив він у коментарі Суспільному.

Російська економіка помре, Трамп стане катастрофою для РФ - Загородній

Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США і багатьох цікавить питання, чи стане його перемога катастрофою для України. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді прямо відповів, чого очікувати українцям.

Він переконаний, що Трамп не стане катастрофою для України. Заяви про те, що Трамп нібито примушуватиме Україну відмовитися від територій - ІПСО, переконаний Загородній.

Удар РФ по Сумах із "Торнадо": подробиці інциденту та заява Зеленського

Російські окупанти у вівторок вдень, 26 листопада, завдали удару по Сумах попередньо з реактивної системи залпового вогню "Торнадо". Унаслідок ворожого удару пошкоджено стоянку з СТО, автомобілі, вікна житлових будинків і дитячий садок. Триває рятувальна операція, є постраждалі та загиблі.

Влупить 9-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

Погода в Україні 27 листопада буде сухою, але холодною та дуже вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що найближча ніч буде найхолоднішою у тижневій перспективі. Температура повітря опуститься до -11 градусів. Вдень температура буде коливатися від -2 до +4 градусів. Надалі очікується незначне підвищення температури повітря.

Про бої на Вовчанському напрямку розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Євген Романов.

У Вовчанську постійно тривають бойові дії. Противник намагається штурмувати позиції українських захисників, проте тактику він не змінює, наголосив він в ефірі інформаційного телевізійного марафону.

В США визнали, що Україну можуть примусити до перемовин з РФ - The Washington Post

Нинішня адміністрація президента США на чолі з Джо Байденом надала дозвіл на удари далекобійним американським озброєнням по території країни-агресора Росії, щоб посилити Україну.

Про це пише видання The Washington Post. Останні рішення Байдена свідчать про те, що у Білому домі розуміють неминучість настання моменту початку переговорів України із РФ.

Китай за крок від готовності напасти на Тайвань: на Заході зробили заяву

Китай майже завершив заходи, спрямовані на підготовку своїх військових сил для нападу на Тайвань . У такій ситуації Тайбею потрібно посилити ППО, берегову артилерію, запастися мінами, протикорабельними ракетами і безпілотниками. Не факт, що США за президентства Дональда Трампа зможуть захистити острів.

У матеріалі британського видання The Telegraph американські військові аналітики Ендрю Еріксон і Габріель Коллінз написали, що Китай майже закінчив підготовку своїх військових сил і ВПК для силової окупації Тайваню.

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