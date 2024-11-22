'Каральний удар по РФ': Захід може повернути Україні ядерну зброю – ЗМІ

США і Європа продовжують обговорювати гарантії безпеки для України, пише The New York Times.

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Україні можуть повернути ядерну зброю / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

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На Заході не виключають повернення Україні ядерної зброї

США та Європа обговорюють гарантії безпеки для України

На Заході окремі чиновники допускають можливість повернення Україні ядерної зброї як гарантії безпеки від майбутніх воєн.

Про це йдеться в матеріалі видання The New York Times. Автори матеріалу посилаються на свої джерела.

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Уточнюється, що США і Європа обговорюють гарантії безпеки для України. Київ прагне отримати запрошення до НАТО, але це малоймовірно.

"Американські та європейські чиновники обговорюють стримування як можливу гарантію безпеки для України, таку як накопичення звичайного арсеналу, достатнього для нанесення карального удару в разі порушення Росією режиму припинення вогню", - ідеться в статті.

При цьому кілька чиновників навіть припустили, що президент США Джо Байден може повернути Україні ядерну зброю, яку було вилучено в неї після розпаду Радянського Союзу.

/ Инфографика: Главред

"Це було б миттєвим і величезним стримувальним фактором. Але такий крок був би складним і мав би серйозні наслідки", - зазначає видання.

Ядерний шантаж РФ - останні новини за темою

Раніше диктатор Володимир Путін оголосив про проведення чергового тренування стратегічних сил стримування з практичними пусками балістичних і крилатих ракет. Водночас очільник країни-агресора пригрозив, що Росія й надалі "вдосконалюватиме всі компоненти ядерної тріади".

Нагадаємо, раніше Путіну привиділося створення Україною ядерної зброї. Створити ядерну зброю в сучасному світі не складає особливих труднощів, каже диктатор РФ.

Як повідомляв раніше Главред, у Росії відреагували на чутки про можливе створення Україною ядерної бомби. У Кремлі поскаржилися, що Україна нібито бажає прямої війни НАТО і Росії.

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Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

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