"Телефонна розмова не була приємною": Шольц прокоментував свій дзвінок Путіну

За словами канцлера Німеччини, рішення провести розмову з російським диктатором було "відповідальним і необхідним".

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Розмова з Путіним не була приємною / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента, pixabay

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Шольц закликав Путіна вивести війська з України

Диктатор РФ наполягав на досягненні своїх військових цілей в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував недавню телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. У ефірі телеканалу ZDF він заявив, що закликав диктатора РФ вивести свої війська із території України.

Шольц зазначив, що ця розмова не була приємною, оскільки Путін наполягав на досягненні своїх військових цілей в Україні.

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"Як ви знаєте, я зустрічався з ним перед війною і висловив йому свою думку, а також дуже чітко дав зрозуміти, що все, що він пізніше представив як причини війни, не відповідає дійсності. Я говорив з ним телефоном до кінця 2022 року, і ці розмови ніколи не були приємними. Цього разу розмова також не була приємною. Але треба говорити, навіть для того, щоб це почути. Зрештою, в цій країні є люди, які вірять, що простий телефонний дзвінок принесе мир на наступний день. Звичайно, це не так", — розповів Шольц.

Він також зауважив, що підтримка України у боротьбі з російською агресією стане одним із важливих питань передвиборчої кампанії в Бундестаг.

Телефонна розмова Шольца з Путіним - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Німеччина планує відновити діалог з Росією. 11 листопада канцлер Олаф Шольц повідомив, що незабаром проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Водночас Шольц наголошував, що жодна країна не має права починати обговорення миру і завершення війни без прямої участі України.

15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Зазначалося, що Шольц та Путін розмовляли протягом однієї години. Востаннє Шольц і Путін розмовляли безпосередньо в грудні 2022 року.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував телефонний дзвінок. Він зазначив, що дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна є "скринькою Пандори". Цей діалог може призвести до інших дзвінків, однак нового "Мінська-3" не буде.

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