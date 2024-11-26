У Тернополі перебої зі світлом та водою: що відомо про нічну атаку дронів

Коротко:
- У Тернополі прогриміли вибухи
- Місто було атаковане ворожими "Шахедами"
- Ворог пошкодив електроінфраструктуру, яка живить Тернопіль
У ніч на 26 листопада Тернопіль був атакований ворожими дронами. У місті прогриміло кілька вибухів. У результаті в Тернополі виникли проблеми з електо- та водопостачанням.
Як повідомив голова штабу Ради оборони Тернопільської області Сергій Надал, через ворожий удар із застосуванням дронів-камікадзе було "пошкоджено електроінфраструктуру, від якої живиться Тернопіль". Наразі тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання. У місті відновлюють роботу пунктів обігріву.
"Енергетики поступово відновлюють електропостачання міста. Будемо сподіватися, що це станеться якомога швидше", - написав Надал.
Співробітники комунального підприємства "Тернопільводоканал" поступово відновлюють централізоване водопостачання в місті. Можливо, буде низький тиск. У місті планують запускати генератори.
Щодо теплопостачання, то більшість котелень - функціонують. За словами Надала, за потреби "їхня робота буде також підтримуватися генераторами".
Школи та дитячі садки сьогодні працюватимуть у звичайному режимі.
"Ті, які не мають централізованого електропостачання, працюватимуть із генераторів", - розповів Надал.
При цьому в Тернополі тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. Їм на зміну на маршрути виїдуть автобуси.
"Замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту", - сказав Надал.
Також у Тернополі з 08:00 знову працюватимуть пункти обігріву.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як повідомляв Главред, 25 листопада в Харкові прогримів вибух. Російські окупанти вдарили по Київському району міста. На місці влучання спалахнула пожежа. За попередніми даними, удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400. Постраждали 19 осіб.
Крім того, серія вибухів прогриміла в Одесі. Російські окупанти запустили по місту балістику.
У ніч на 25 листопада РФ атакувала безпілотниками столицю України. У Києві працювали сили ППО.
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