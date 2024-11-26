У Тернополі перебої зі світлом та водою: що відомо про нічну атаку дронів

Через дроновий удар РФ було пошкоджено електроінфраструктуру, від якої живиться Тернопіль.

https://glavred.net/ukraine/v-ternopole-pereboi-so-svetom-i-vodoy-chto-izvestno-o-nochnoy-atake-dronov-10617398.html Посилання скопійоване

Тернопіль атакували ворожі дрони / Колаж: Главред, фото: 126 обто, ua.depositphotos.com

Коротко:

У Тернополі прогриміли вибухи

Місто було атаковане ворожими "Шахедами"

Ворог пошкодив електроінфраструктуру, яка живить Тернопіль

У ніч на 26 листопада Тернопіль був атакований ворожими дронами. У місті прогриміло кілька вибухів. У результаті в Тернополі виникли проблеми з електо- та водопостачанням.

Як повідомив голова штабу Ради оборони Тернопільської області Сергій Надал, через ворожий удар із застосуванням дронів-камікадзе було "пошкоджено електроінфраструктуру, від якої живиться Тернопіль". Наразі тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання. У місті відновлюють роботу пунктів обігріву.

відео дня

"Енергетики поступово відновлюють електропостачання міста. Будемо сподіватися, що це станеться якомога швидше", - написав Надал.

Співробітники комунального підприємства "Тернопільводоканал" поступово відновлюють централізоване водопостачання в місті. Можливо, буде низький тиск. У місті планують запускати генератори.

Щодо теплопостачання, то більшість котелень - функціонують. За словами Надала, за потреби "їхня робота буде також підтримуватися генераторами".

Школи та дитячі садки сьогодні працюватимуть у звичайному режимі.

"Ті, які не мають централізованого електропостачання, працюватимуть із генераторів", - розповів Надал.

Дрони "Шахед" - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

При цьому в Тернополі тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. Їм на зміну на маршрути виїдуть автобуси.

"Замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту", - сказав Надал.

Також у Тернополі з 08:00 знову працюватимуть пункти обігріву.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, 25 листопада в Харкові прогримів вибух. Російські окупанти вдарили по Київському району міста. На місці влучання спалахнула пожежа. За попередніми даними, удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400. Постраждали 19 осіб.

Крім того, серія вибухів прогриміла в Одесі. Російські окупанти запустили по місту балістику.

У ніч на 25 листопада РФ атакувала безпілотниками столицю України. У Києві працювали сили ППО.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред