Шольц заговорив про надання ЗСУ ракет Taurus: яке рішення прийняли у Німеччині

Канцлер Німеччини розповів про військову допомогу ЗСУ.

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Шольц заявив про надання ЗСУ ракет Taurus / колаж: Главред, фото: MBDA Deutschland, преслужба Європарламенту

Коротко про головне:

Більшість населення підтримує передачу ракет для ЗСУ

Чи можна використовувати ракети для атаки на цілі в глибині Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що незважаючи на те, що Німеччина є найбільшим прихильником України, Берлін не буде передавати Києву авіаційні крилаті ракети класу "повітря-поверхня" великої дальності Taurus.

"Німеччина давно стала найбільшим прихильником України. У цій війні треба добре думати як діяти розумно", - висловився німецький канцлер в ефірі ZDF. відео дня

За словами Шольца, його країна "не робить певні речі". Зокрема, ті, що стосуються передавання цих ракет. Канцлер наголошує, мовляв, це підтримує більшість населення Німеччини.

Що відомо про Taurus / інфографІка: Главред

"Наприклад, доставляємо крилаті ракети, наприклад, погоджуємося з тим, що небезпечну зброю, яку ми поставили, можна використовувати для атаки на цілі в глибині Росії. Я вважаю, що це курс, який підтримує більшість серед громадян", - наголосив Олаф Шольц.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Британія передала Україні десятки Storm Shadow. Передача відбулася до рішення США та Британії дозволити Україні запускати далекобійні ракети по цілях у Росії. Тим часом співрозмовники агентства відмовилися повідомити, коли саме прибули ракети, або назвати їхню точну кількість.

У Міноборони повідомили, яке озброєння США готові передати ЗСУ. Чергову допомогу Україна отримає у рамках програми президентських повноважень зі скорочення запасів зброї (PDA), що передбачає надання зброї зі складів американської армії.

Німеччина передасть Україні 4000 дронів-камікадзе. Загалом у компанії нібито замовили 4000 таких безпілотників для України. З грудня вони можуть почати надходити партіями по кілька сотень на місяць. Прототипи нібито вже випробовуються і вдосконалюються в реальних бойових умовах на сході України.

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