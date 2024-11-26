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"Складна ситуація": Зеленський емоційно відреагував на рекордний наліт дронів РФ

Даяна Швець
26 листопада 2024, 15:32
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Такі масштабні атаки можливі лише тому, що Росія обходить санкції, вважає президент.
Зеленский, пожар
Зеленський відреагував на удар по Україні 26 листопада / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Президент України

Як відреагував Зеленський:

  • ППО вдалося збити близько 80 дронів
  • У Тернополі ситуація не з легких, всі служби працюють
  • Росія активно обходить санкції

Сьогодні, 26 листопада, країна-агресор Росія атакувала Україну та випустила рекордну кількість ударних дронів проти наших людей – 188. З такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Телеграм.

"Дякую нашим захисникам неба за відбиття атаки: близько 80 дронів вдалося збити, більш ніж 90 – локаційно втрачені. На жаль, є пошкодження нашої критичної інфраструктури. Складна ситуація зараз у Тернополі", - зазначив Зеленський.

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За словами президента, всі служби, ремонтні бригади на місцях, працюють і допомагають людям та прикладають максимально зусиль, щоб якнайшвидше повернути постачання електрики.

"188 безпілотників. У кожному – 85 іноземних компонентів. Це майже 16000 компонентів, без яких вони не літали б. Такі атаки можливі лише тому, що злочинець обходить санкції, Росія обходить санкції через різні схеми.

Дякуємо всім у світі, хто блокує такі постачання, але нам потрібно більше спільної роботи, щоб санкції діяли та змушували Росію припинити цю війну. Маємо зупинити російську агресію. Якщо ви проти війни, ви повинні бути реально проти обходу Росією санкцій", - резюмував президент.

Атака на Україну 26 листопада

Сьогодні стало відомо, що в деяких областях пролунали вибухи. Українців закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

До прикладу, дрони заходили на Київ хвилями. Повітряна тривога в місті тривала понад 5 годин.

Неспокійно також було і в Тернополі. Після ворожої атаки РФ в місті перебої зі світлом та водою.

В Повітряних Силах згодом проінформували, скільки ворожих дронів вдалось збити. Як повідомляв Главред, агресор випустив цієї ночі просто рекордну кількість дронів – 188.

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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ПВО Володимир Зеленський Повітряні Сили санкції проти Росії новини України війна Росії та України атака дронів
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