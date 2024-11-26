Нова рекордна атака агресорів по Україні: скільки ворожих дронів вдалось збити

Ворог з Росії випустив цієї ночі просто рекордну кількість дронів – 188.

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Країна-аресор атакувала Україну 188 безпілотниками / Колаж: Главрел, фото: скріншот, Командування Об'єднаних Сил ЗС України, ua.depositphotos.com

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Росія атакувала міста України 188 безпілотниками

ППО Повітряних Сил збила 76 безпілотників

Агресори з Росії черговий раз атакували Україну у ніч на 26 листопада 2024 року (із 19.30 25 листопада). Удар завдавався балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей.

Окрім цього, як розповіли в Повітряних Силах, окупанти також випустили під час нічної атаки рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

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Окрім цього, Повітряні Сили виявили та здійснили супровід 192 повітряних цілей у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях:

4 балістичні ракети "Іскандер-М";

188 ворожих БпЛА.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито:

76 ворожих безпілотників

96 БпЛА

5 безпілотників полетіли у бік Білорусі

Shahed - що відомо / Инфографика: Главред

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих.Інформація оновлюється". - йдеться в повідомленні.

Останні атаки на Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, сьогодні вночі 26 листопада в деяких областях пролунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили у більшості областей України.

Окрім цього, 26 листопада столиця відбивала атаку ворожих БПЛА. Повітряна тривога в місті тривала понад 5 годин, протягом всієї атаки дрони заходили на Київ хвилями.

Ворожими дронами також був атакований і Тернопіль. Після нападу РФ в місті перебої зі світлом та водою. Наразі тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання.

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