Нова рекордна атака агресорів по Україні: скільки ворожих дронів вдалось збити

Найголовніше:
- Росія атакувала міста України 188 безпілотниками
- ППО Повітряних Сил збила 76 безпілотників
Агресори з Росії черговий раз атакували Україну у ніч на 26 листопада 2024 року (із 19.30 25 листопада). Удар завдавався балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей.
Окрім цього, як розповіли в Повітряних Силах, окупанти також випустили під час нічної атаки рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.
Окрім цього, Повітряні Сили виявили та здійснили супровід 192 повітряних цілей у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях:
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 188 ворожих БпЛА.
Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито:
- 76 ворожих безпілотників
- 96 БпЛА
- 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі
Напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих.Інформація оновлюється". - йдеться в повідомленні.
Останні атаки на Україну - що відомо
Як повідомляв Главред, сьогодні вночі 26 листопада в деяких областях пролунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили у більшості областей України.
Окрім цього, 26 листопада столиця відбивала атаку ворожих БПЛА. Повітряна тривога в місті тривала понад 5 годин, протягом всієї атаки дрони заходили на Київ хвилями.
Ворожими дронами також був атакований і Тернопіль. Після нападу РФ в місті перебої зі світлом та водою. Наразі тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання.
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Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе
- Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
- Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
- Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.
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