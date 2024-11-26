Сили оборони завершили зачистку Куп'янська від росіян - DeepState

В окупантів є просування біля шести населених пунктів на Харківщині та на Донбасі.

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ЗСУ завершили зачистку Куп'янська від окупантів / Колаж: Главред, фото: Главред, deepstatemap

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Українські військові завершили зачистку Куп'янська

У армії РФ є просування біля шести населених пунктів

Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ у Харківській області. Про це в ніч на 26 листопада повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Сили Оборони України завершили зачистку Куп'янська", - ідеться в повідомленні.

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Крім того, аналітики повідомляють про просування російської окупаційної армії біля Новомлинська Харківської області, Далекого, Костянтинопільського, а також у Роздольному, Петрівці та Кураховому Донецької області.

Ситуація в Куп'янську - останні новини

У ніч на 14 листопада аналітики моніторингового каналу DeepState також зазначили, що російські окупаційні війська увійшли в Куп'янськ Харківської області. Окупанти змогли прорватися в населений пункт, після чого Сили оборони України вдарили по техніці РФ.

Як повідомляв Главред, російські окупанти прорвалися в Куп'янськ, застосовуючи тактику невеликих штурмових груп. Це стандартна для них тактика, але українці не очікували, що росіяни застосують її в Куп'янську, писало видання Forbes.

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив загрози на цьому напрямку. За його словами, річка Оскіл - це хороший рубіж оборони, який не дасть росіянам можливості просуватися далі на захід.

17 листопада у британській розвідці повідомили, що війська країни-окупанта РФ вийшли до річки Оскіл, також поступово розширюється угруповання ворога на південь від Куп'янська.

25 листопада Третя штурмова бригада вибила російських окупантів із селища Копанки Харківської області та взяла в полон російських бійців.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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