Сили оборони завершили зачистку Куп'янська від росіян - DeepState

Коротко:
- Українські військові завершили зачистку Куп'янська
- У армії РФ є просування біля шести населених пунктів
Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ у Харківській області. Про це в ніч на 26 листопада повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Сили Оборони України завершили зачистку Куп'янська", - ідеться в повідомленні.
Крім того, аналітики повідомляють про просування російської окупаційної армії біля Новомлинська Харківської області, Далекого, Костянтинопільського, а також у Роздольному, Петрівці та Кураховому Донецької області.
Ситуація в Куп'янську - останні новини
У ніч на 14 листопада аналітики моніторингового каналу DeepState також зазначили, що російські окупаційні війська увійшли в Куп'янськ Харківської області. Окупанти змогли прорватися в населений пункт, після чого Сили оборони України вдарили по техніці РФ.
Як повідомляв Главред, російські окупанти прорвалися в Куп'янськ, застосовуючи тактику невеликих штурмових груп. Це стандартна для них тактика, але українці не очікували, що росіяни застосують її в Куп'янську, писало видання Forbes.
Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив загрози на цьому напрямку. За його словами, річка Оскіл - це хороший рубіж оборони, який не дасть росіянам можливості просуватися далі на захід.
17 листопада у британській розвідці повідомили, що війська країни-окупанта РФ вийшли до річки Оскіл, також поступово розширюється угруповання ворога на південь від Куп'янська.
25 листопада Третя штурмова бригада вибила російських окупантів із селища Копанки Харківської області та взяла в полон російських бійців.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
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