РФ може із новими силами неочікувано напасти на НАТО: генерал розкрив терміни

Головні тези генерала:
- РФ може накопичувати війська для наступу на країни НАТО
- Генерал попередив, що може статись у 2029 році
Очільник спеціального штабу з питань України в міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдинг переконаний, що російська армія за 5 років може відновити власні сили, що дозволить здійснити будь-яку агресію проти території НАТО.
За словами Фройдинга, Росія на цей час і на майбутнє буде найбільшою загрозою для Західної Європи та для Європи в цілому. Генерал-майор наголосив, що там чітко розуміють те, що події в Україні можуть статися в інших країнах, передає "Еспресо".
"Ми всі знаємо, що Росія готується нарощувати свій військовий потенціал, нарощувати свої збройні сили. Ми дуже чітко визначаємо терміни. Ми знаємо, що у 2029 році, через п’ять років, російські збройні сили досягнуть, свого роду, відновлення можливостей, які можуть дозволити їм здійснювати будь-яку агресію проти території НАТО. Ми це повністю усвідомлюємо", - наголосив Крістіан Фройдинг.
Вторгнення Росії - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ може розв'язати нову війну в Європі. Кремль готуватиметься до нової агресивної війни після відновлення сил у разі підштовхування до припинення вогню України на умовах "поганого миру", вважає генерал-майор Міхал Куделка.
Стало відомо, що Німеччина готує війська до потенційної війни з РФ. У Німеччині стартувала масштабна підготовка до потенційного конфлікту з Росією, який, як стверджують експерти, може справити на країну більш значний вплив, ніж війна в Україні.
Петро Олещук заявив, що війна може набути глобального характеру. Реалізація представленого президентом Володимиром Зеленським внутрішнього плану стійкості України може зіткнутися з перешкодами. Ситуація зараз досить складна і характеризується наявністю великих проблем.
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