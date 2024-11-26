Скандал із "бракованими мінами": у Раді назвали причину відмови боєприпасів

Системних проблем із боєприпасами не спостерігається, каже Федір Веніславський.

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У Раді зробили заяву з приводу скандалу з боєприпасами / Колаж: Главред, фото: t.me/uop_official

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Причинами відмови мін є зниження температури та підвищення вологості

Усі міни з партії відкликано на завод-виробник

Головними причинами позаштатного спрацьовування боєприпасів - 120-мм мін є зниження температури та підвищення вологості, заявив член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Була утворена міжвідомча комісія, до якої увійшли представники Міноборони, Мінстратегпрому, представники складових сектору безпеки та оборони. Комісія з'ясувала причини. До комітету з питань нацбезпеки та розвитку направлено відповідний звіт цієї комісії. Я не можу розголошувати деталі, але загалом з'ясовано, що головними причинами є зниження температури та підвищена вологість. В умовах сухої погоди ці міни не давали жодних збоїв", - пояснив він у коментарі Суспільному.

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Народний депутат зазначив, що всі міни з партії були відкликані на завод і виробник зобов'язався найближчим часом поставити нові міни, замість вилучених, і вони "пройдуть ретельне додаткове обстеження".

"Я не буду називати кількість мін. Це все міни тієї партії, яка мала місце позаштатного спрацювання. Кількість - це закрита інформація. Підприємство вже виконує зобов'язання щодо заміни цих мін", - сказав парламентарій.

Водночас народний обранець стверджує, що системних проблем із боєприпасами не спостерігається.

"Є низка факторів і з умовами виготовлення та зберігання. Всі ці причини є у звіті комісії. Жодних системних проблем із цією ситуацією немає, але на майбутнє буде приділено більше уваги для перевірки якості мін, умов виготовлення, зберігання і застосування", - додав Веніславський.

Раніше в Міноборони зробили гучну заяву. Буде посилено контроль якості на всіх етапах - від виробництва до зберігання і доставки, кажуть у МО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна почала виробництво снарядів натовського калібру. Виробництво військової продукції до кінця 2024 року має збільшитися втричі.

Як повідомляв Главред, нещодавно військові, різниця в артилерійських пострілах між Україною і Росією скоротилася з 1:7 до 1:3. Зауважується, що співвідношення 1:7 було ще в червні.

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Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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