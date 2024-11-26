ФРН посилить ППО України: ЗСУ отримають дві системи IRIS-T

Важливо:
- Україні передадуть системи IRIS-T SLM і SLS
- Німецька підтримка України продовжуватиметься
У Федеративній Республіці Німеччина зробили заяву з приводу відправки в Україну нових систем протиповітряної оборони на тлі посилення ракетних ударів РФ.
Берлін відправить Україні до кінця 2024 року дві системи протиповітряної оборони IRIS-T малої та середньої дальності, повідомляє Суспільне.
При цьому видання наводить заяву начальника Спеціального штабу по Україні в Міністерстві оборони Німеччини Крістіана Фройдінга.
"Наступні системи IRIS-T SLM і SLS повинні прибути в Україну протягом наступних днів і тижнів, до Різдва", - сказав він.
Високопоставлений представник Міноборони Німеччини також додав, що німецька підтримка України триватиме і після Різдва, і після федеральних виборів у Німеччині.
Допомога ФРН Україні: що відомо
Фройдінг запевнив, що Німеччина буде на боці України і надаватиме підтримку в різних галузях незалежно від будь-яких змін в уряді та виборів.
"Ви дійсно можете покластися на німецьку політику, на німецький народ, який підтримає вас незалежно від виборів, що відбудуться приблизно через вісім тижнів", - сказав він.
Генерал-майор також додав, що Україна стала для нього певним чином другою домівкою.
"Для мене цілком зрозуміло, що ця війна триває вже понад 10 років. Я вважаю, що завжди варто і важливо донести це до відома громадськості, особливо в Західній Європі", - підкреслив Фройдінг.
Раніше повідомлялося про те, що Німеччина виділила Україні великий пакет допомоги. До оновленого переліку увійшли 8 танків LEOPARD 1 A5, 20 бойових машин піхоти MARDER, 4 бронеавтомобілі MRAP.
Як повідомляв Главред, раніше Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає понад 20 танків Leopard 1 A5 і понад 60 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.
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Що відомо про IRIS-T SLM
IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО) середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено в 2014 році, пише Вікіпедія.
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