ЗСУ атакували військові цілі на території РФ: в окупантів є "пропущені"

Основне:
- Українські захисники атакували військові обʼєкти на території РФ
- Під атаку потрапили російські аеродроми, склади з БК та з нафтопродуктами
В ніч проти 26 листопада Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах РФ у Ростовській області. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, під прицілом Сил оборони України були аеродроми РФ, склади з БК та з нафтопродуктами.
"Ростовська область приймала наші ракети. Зафіксовані вибухи та робота ППО в Зернограді в районі аеропорту. Зафіксовано вибухи в напрямку аеропорту в Таганрозі з камер передмістя та камер в селі Новобессергенівка", — написав Андрющенко.
Він зазначив, що в аеропорту Таганрога базуються гелікоптери, зокрема К-52. Також гучно було в Новошахтінську та Кам'янську.
"Найбільш очевидне влучання, що частково підтверджую місцеві — аеропорт Таганрогу", — додав радник міського голови Маріуполя.
Водночас в Міноборони РФ заявили, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено та перехоплено 39 українських безпілотників.
"Над територією Ростовської області знищено 24 БпЛА, 5 – над територією Брянської області, 3 – над територією Бєлгородської області, 3 – над територією Курської області, 1 — над територією Орловської області, 1 — над територією Воронезької області та 2 над територією Республіки Крим", — йдеться в повідомленні.
Вибухи в Росії - останні новини
У ніч на понеділок, 25 листопада, Сили оборони України успішно вдарили по низці важливих об’єктів російських окупантів на території країни-агресорки Росії. За даними Генштабу ЗСУ, на території РФ були атаковані об’єкти, зокрема, у Брянській, Калузькій та Курській областях РФ.
Ввечері суботи, 23 листопада, у Курській області Росії пролунали потужні вибухи. У регіоні оголосили повітряну тривогу у зв'язку з атакою невідомих БпЛА та ракет. Через кілька хвилин губернатор регіону повідомив, що на Курщині працює російське "ПеВеО". Водночас у російських пабліках розгорілося активне обговорення ситуації. Місцеві жалілися на потужні вибухи і повідомляли про "приліт".
Нагадаємо, як повідомляв Главред, уночі 20 листопада у селищі Котово Новгородської області росіяни панікували через атаку дронів. Попередньо, було атаковано 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) міноборони РФ.
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Хто такий Петро Андрющенко?
Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
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