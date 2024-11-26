Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

ЗСУ атакували військові цілі на території РФ: в окупантів є "пропущені"

Маріна Фурман
26 листопада 2024, 09:00
1756
Ціллю ЗСУ були російські арсенали, склади БК та нафтопродуктів.
удар по РФ
ЗСУ завдали ударів по території РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Основне:

  • Українські захисники атакували військові обʼєкти на території РФ
  • Під атаку потрапили російські аеродроми, склади з БК та з нафтопродуктами

В ніч проти 26 листопада Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах РФ у Ростовській області. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, під прицілом Сил оборони України були аеродроми РФ, склади з БК та з нафтопродуктами.

відео дня

"Ростовська область приймала наші ракети. Зафіксовані вибухи та робота ППО в Зернограді в районі аеропорту. Зафіксовано вибухи в напрямку аеропорту в Таганрозі з камер передмістя та камер в селі Новобессергенівка", — написав Андрющенко.

Він зазначив, що в аеропорту Таганрога базуються гелікоптери, зокрема К-52. Також гучно було в Новошахтінську та Кам'янську.

"Найбільш очевидне влучання, що частково підтверджую місцеві — аеропорт Таганрогу", — додав радник міського голови Маріуполя.

Водночас в Міноборони РФ заявили, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено та перехоплено 39 українських безпілотників.

"Над територією Ростовської області знищено 24 БпЛА, 5 – над територією Брянської області, 3 – над територією Бєлгородської області, 3 – над територією Курської області, 1 — над територією Орловської області, 1 — над територією Воронезької області та 2 над територією Республіки Крим", — йдеться в повідомленні.

Вибухи в Росії - останні новини

У ніч на понеділок, 25 листопада, Сили оборони України успішно вдарили по низці важливих об’єктів російських окупантів на території країни-агресорки Росії. За даними Генштабу ЗСУ, на території РФ були атаковані об’єкти, зокрема, у Брянській, Калузькій та Курській областях РФ.

Ввечері суботи, 23 листопада, у Курській області Росії пролунали потужні вибухи. У регіоні оголосили повітряну тривогу у зв'язку з атакою невідомих БпЛА та ракет. Через кілька хвилин губернатор регіону повідомив, що на Курщині працює російське "ПеВеО". Водночас у російських пабліках розгорілося активне обговорення ситуації. Місцеві жалілися на потужні вибухи і повідомляли про "приліт".

Нагадаємо, як повідомляв Главред, уночі 20 листопада у селищі Котово Новгородської області росіяни панікували через атаку дронів. Попередньо, було атаковано 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) міноборони РФ.

Читайте також:

Хто такий Петро Андрющенко?

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні атака дронів Удари вглиб РФ
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Синоптик назвала дату найхолоднішої ночі: кому і коли варто терміново утеплятися

Синоптик назвала дату найхолоднішої ночі: кому і коли варто терміново утеплятися

10:25Синоптик
"Телефонна розмова не була приємною": Шольц прокоментував свій дзвінок Путіну

"Телефонна розмова не була приємною": Шольц прокоментував свій дзвінок Путіну

09:49Світ
Нова рекордна атака агресорів по Україні: скільки ворожих дронів вдалось збити

Нова рекордна атака агресорів по Україні: скільки ворожих дронів вдалось збити

09:42Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українцям на Укрпошті виплатять по 1000 гривень: коли та хто може отримати гроші

Українцям на Укрпошті виплатять по 1000 гривень: коли та хто може отримати гроші

Прийде нещастя: що не можна робити 26 листопада - прикмети

Прийде нещастя: що не можна робити 26 листопада - прикмети

Колишній чоловік Ані Лорак показав свою нову супутницю - який вона має вигляд

Колишній чоловік Ані Лорак показав свою нову супутницю - який вона має вигляд

9 речей, які не можна дарувати: яких подарунків варто уникати, згідно з етикетом

9 речей, які не можна дарувати: яких подарунків варто уникати, згідно з етикетом

"Прощайте маму": зрадниця Наташа Корольова висловилася після цькування її мами

"Прощайте маму": зрадниця Наташа Корольова висловилася після цькування її мами

Останні новини

10:25

Синоптик назвала дату найхолоднішої ночі: кому і коли варто терміново утеплятися

10:23

Дозвіл бити ракетами Taurus по РФ: експерт пояснив, чи піде Берлін на такий крок

10:01

Православний календар на грудень 2024: коли відзначаємо Різдво і Святого Миколая

09:49

"Телефонна розмова не була приємною": Шольц прокоментував свій дзвінок Путіну

09:42

Нова рекордна атака агресорів по Україні: скільки ворожих дронів вдалось збити

Путін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФПутін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФ
09:42

Надали паліативний статус: співак Буйнов помирає від раку

09:36

Син Потапа потрапив до лікарні - що сталося

09:06

Сили оборони завершили зачистку Куп'янська від росіян - DeepState

09:02

Карта Deep State онлайн за 26 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
09:00

ЗСУ атакували військові цілі на території РФ: в окупантів є "пропущені"

08:32

"Мені так боляче": дружина Павліка попрощалася з фанатами і не виходить на зв'язок

08:18

Агенти порушили логістику окупантів: в "Атеш" оприлюднили наслідки диверсії

08:10

Росія змушена визнавати найбільші втратиПогляд

08:05

Дрони заходили на Київ хвилями: вночі столиця відбивала атаку ворожих БПЛАФото

07:30

У Тернополі перебої зі світлом та водою: що відомо про нічну атаку дронів

06:53

До дозволу бити по РФ: Британія передала Україні десятки Storm Shadow - Bloomberg

06:10

У всьому винен Путін?Погляд

05:45

"Росія злякалася": експерт сказав, скільки ще ATACMS може отримати Україна

05:07

Путіна переграли: США хочуть завершення активних бойових дій в Україні - Снєгирьов

05:00

Яке сьогодні свято 26 листопада 2024 року: що може накликати бідність

Реклама
04:30

Що не так на зображенні: треба знайти помилку за 4 секунди

03:48

Обнадіюватися не варто: експерт прямо сказав, чи зміниться ситуація після ударів по РФВідео

03:32

Морози не страшні: як правильно підготувати виноград до зими - ефективні поради

03:02

Зеленський оголосив про виробництво "довгих" Нептунів: що відомо про нові ракети

02:14

"Це політичне самогубство": експерт розповів, чи вдарить Путін ядеркою по УкраїніВідео

02:01

В США не бачать жодних ознак присутності військ КНДР в Україні - Пентагон

01:40

Лише справжній детектив знайде три відмінності: на пошук є лише 23 секунди

00:35

Атака дронів по Україні: в деяких областях пролунали вибухи - що відомо

00:34

Буданова можуть звільнити з посади керівника ГУР: кого готують на його місце - NV

00:10

Заради "дружби" з Путіним: Трамп може зупинити допомогу Україні - політик

25 листопада, понеділок
23:18

Водіям на замітку: як "врятувати" автомобіль від корозії – головні правила

22:52

"Найбожевільніший вчинок": Джамала розповіла, на що зважилася під час війни

22:31

Загроза наступу РФ: Жорін сказав, чи може ворог дійти до Запоріжжя

22:26

Максим Галкін публічно принизив путініста Філіпа Кіркорова - подробиці

22:03

Удари ATACMS по РФ та превентивна атака НАТО: головні новини України (дайджест)

21:54

Колишній чоловік Ані Лорак показав свою нову супутницю - який вона має вигляд

21:41

Цікава гра спецслужб: ATACMS можуть бити не тільки по Курщині - СнєгирьовВідео

21:29

Важливе правило етикету: яку кількість квітів дарувати не можна - точна відповідь

21:28

"Через їхню безпеку": Олена Зеленська зізналася, де перебувають її діти

21:20

Більшість навіть не здогадується: чи можна повернути товар без чека

Реклама
21:13

У Білому домі офіційно змінили політику щодо ударів по РФ: що відомо

21:02

"До Дніпропетровської області вже 6 км, оборона не готова": командир ошелешив заявою

20:39

В обмінниках зміниться курс долара: чого чекати українцям до 1 грудня

20:36

Сомельє назвав ідеальну закуску для коньяку: що відомо про золоте правило "3К"

20:34

"Гнобили мене": донька зрадниці Ані Лорак публічно розповіла моторошну правду

20:18

Готуємо дім до зими: які ТОП-8 речей необхідно випрати перед морозами

19:47

Українцям на Укрпошті виплатять по 1000 гривень: коли та хто може отримати гроші

19:44

Ворог планує "кошмарити" Київ обстрілами: Світан попередив про нову тактику РФ

19:43

НАТО може атакувати Росію: адмірал озвучив умови для високоточних ударів

19:33

В Україні раптово зміниться погода: синоптик назвала дату потепління

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти