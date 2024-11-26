До дозволу бити по РФ: Британія передала Україні десятки Storm Shadow - Bloomberg

Про постачання ракет публічно не оголошували. Їх передали кілька тижнів тому після того, як у Києва закінчилися ракети великої дальності.

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Передача нової партії Storm Shadow відбулася вперше за прем'єрства Кіра Стармера / Колаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa, скріншот відео

Коротко:

Україна отримала нову партію ракет Storm Shadow

Поставки не анонсувалися

Скільки ракет отримали ЗСУ, не уточнюється

Нещодавно Велика Британія передала Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Передача відбулася до рішення США та Британії дозволити Україні запускати далекобійні ракети по цілях у Росії.

Як пише Bloomberg з посиланням на осіб, ознайомлених з цим питанням, українська сторона отримала "десятки крилатих ракет Storm Shadow".

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Тим часом співрозмовники агентства відмовилися повідомити, коли саме прибули ракети, або назвати їхню точну кількість.

Передача нової партії Storm Shadow для України з боку Лондона відбулася вперше за прем'єрства в Британії Кіра Стармера, який обіцяв продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з військовою агресією Росії.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

"Поставки, про які публічно не оголошувалося, відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети великої дальності", - пише Bloomberg.

Удари ракетами Storm Shadow по території РФ

Як повідомляв Главред, Сили оборони України вперше вдарили британськими крилатими ракетами Storm Shadow по військових цілях у глибині території Росії. Удари були схвалені у відповідь на рішення Москви залучити північнокорейські війська до війни проти України.

Зокрема, вранці 20 листопада Повітряні сили України випустили 10 крилатих ракет Storm Shadow по цілі в Курській області Росії. Мішенню міг бути командний пункт, розташований у Мар'їно.

У Мережі з'явилися перші кадри з повітря, на яких також видно руйнування після удару ракетами Storm Shadow.

Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що передача Україні ракет ATACMS і SCALP-EG - це лише політичний жест, вони навряд чи щось змінять на полі бою.

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