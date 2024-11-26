ЗСУ потужно атакували важливі військові об'єкти РФ ракетами ATACMS: Росія у паніці

За даними Міноборони РФ, 3 ракети нібито було знищено, з яких 2 влучили у ціль.

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ЗСУ атакували військові об'єкти на Курщині / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

Коротко про головне:

ЗСУ потужно вдарили по Курщині ATACMS

Які пошкодження отримали окупанти

ЗСУ випустили 8 ракет ATACMS по аеродрому РФ

У Міноборони Росії підтвердили удари Сил оборони Україні ракетами ATACMS по військових об'єктах на території Курської області.

Росіяни зазначили, що 23 листопада ЗСУ вдарили 5 ракетами ATACMS по позиції зенітного ракетного дивізіону С-400 в районі населеного пункту Лотарівка. Росіяни визнали, що унаслідок атаки пошкоджено РЛС. Також окупанти повідомили і про постраждалих, передає пресслужба Міноборони РФ.

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За даними Міноборони країни-окупанта, 3 ракети нібито було знищено, з яких 2 влучили у ціль.

Що відомо про ATACMS / Інфографіка: Главреда

25 листопада ЗСУ випустили 8 ракет ATACMS по аеродрому Курськ-Східний. За даними росіян, 7 ракет нібито було збито, а одна влучила. Внаслідок цього поранено 2 військових.

При цьом росіяни, як завжди, взялись погрожувати. Тож, пообіцяли відповідь.

"Міністерство оборони Російської Федерації контролює обстановку, дії у відповідь готуються", - підсумували там.

Вибухи у Росії - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в ГУР повідомили про удар по командному пункту угруповання військ РФ. У місті Губкін Бєлгородської області успішно уражено командний пункт угруповання військ "Північ" російської окупаційної армії. Місцеві жителі повідомили про густий чорний дим.

Нещодавно у РФ лунали потужні вибухи після прильотів безпілотників. В одному з районів Воронезької області почалася пожежа на промисловому підприємстві після атаки українських безпілотників. За словами місцевого губернатора, там нібито випускають тільки цивільну продукцію.

19 листопада вночі був атакований арсенал ГРАУ на Брянщині. Зазначається, що в регіоні було оголошено ракетну небезпеку, а пізніше прогриміли потужні вибухи в місті Карачів. Жителі побачили вогняну заграву і чули потужні вибухи.

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