'Траєкторія війни в Україні може змінитись': в НАТО зробили заяву

В НАТО наголосили на необхідності зміни траєкторії війни в Україні та акцентували увагу на забезпеченні подальшої підтримки України.

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Новини України - в НАТО зробили заяву про зміну траєкторії війни / Колаж Главред, фото: УНІАН, прес-служба НАТО

Про що сказав Рютте:

НАТО має йти далі, щоб змінити траєкторію війни в Україні

Країни НАТО мають збільшити інвестиції у виробництво зброї

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав до активніших дій для зміни ходу конфлікту в Україні. Він підкреслив важливість виконання зобов’язань, ухвалених на липневому саміті НАТО у США, повідомляє The Guardian.

"Наша підтримка України підтримує їх у боротьбі, але нам потрібно йти далі, щоб змінити траєкторію конфлікту", - сказав він.

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Генеральний секретар НАТО підкреслив важливість забезпечення ключових потреб у протиповітряній обороні та виконання рішень, ухвалених на саміті НАТО у Вашингтоні.

"Нове командування, командування НАТО з координації безпекової допомоги і тренувань, фінансові зобов'язання в розмірі 40 мільярдів євро в 2024 році і подальші заходи, спрямовані на зближення України з НАТО", - сказав він.

Рютте наголосив на необхідності забезпечення ефективної протиповітряної оборони та посилення заходів зі "стримування і оборони" Альянсу. Він також акцентував на критичній важливості збільшення інвестицій у військову сферу та розвитку оборонної промисловості.

Що відомо про витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія продовжує завдавати ударів по українських містах, використовуючи балістичні ракети, більшість із яких вражають цивільні об'єкти. Це призводить до численних поранень та людських жертв. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук назвав ціль атак РФ.

Генерал-майор Крістіан Фройдинг, очільник спеціального штабу з питань України в міноборони Німеччини застеріг, що протягом п'яти років російська армія може відновити свій потенціал, що дозволить їй здійснювати нові агресивні дії, зокрема проти країн НАТО. На його думку, Росія залишатиметься головною загрозою для Західної та всієї Європи.

Тим часом у Курській області морські піхотинці 36-ї ОБрМП імені контр-адмірала Михайла Білинського успішно знищили ворожу штурмову групу. Противник намагався атакувати українські позиції за допомогою двох бронемашин, повідомили у бригаді.

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