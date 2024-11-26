Постачання бракованих мін на фронт: у Міноборони зробили гучну заяву

Буде посилено контроль якості на всіх етапах - від виробництва до зберігання і доставки, кажуть у МО.

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У Міноборони прокоментували постачання неякісних боєприпасів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/UOP_Official

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Розслідуються причини позаштатного спрацювання 120-мм мін

Проблеми могли виникнути через неякісні порохові заряди

Третій тиждень Міністерство оборони України розслідує причини позаштатного спрацювання боєприпасів - 120-мм мінометних мін.

"Відсутність коментарів у публічному просторі не означає, що Міноборони нічого не робить або не реагує на інформацію, яка надходить від військових, або яка з'являється, зокрема, у ЗМІ", - розповіли в пресслужбі Міноборони.

У повідомленні зазначається, що тимчасово припинено використання та видачу певних партій боєприпасів через несправності. Усі підозрілі боєприпаси вилучено для перевірки, замість них будуть використані міни імпортного виробництва.

Попереднє розслідування показало, що проблеми могли виникнути через неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання, які пошкодили боєприпаси. Державне бюро розслідувань уже відкрило кримінальне провадження.

У Міноборони звернули увагу на те, що замовником боєприпасів є воно, але виконавцем державного замовлення виступає Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому, планують посилити контроль якості на всіх етапах - від виробництва до зберігання і доставки на фронт. При цьому також перевірять міни інших калібрів, щоб переконатися в їхній відповідності стандартам якості, додали в МО.

Скандал із поставками бракованих боєприпасів

Раніше з'явилися дані про те, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

За даними українських бійців, вони отримали партію мінометних мін калібру 120 мм, які не розриваються. На 10 пострілів тільки 1 розрив. Мінометник припускає, що причиною є неякісний тротил всередині мін.

Іншою проблемою є неякісні "вишибні" до цих мін. Порох, який використовується в них, не згорає і міна падає за 10-50 метрів від міномета. Крім того, велика кількість "вишибних" взагалі не спрацьовує, що призводить до необхідності розбирати міномет і діставати міну.

Дивіться відео - на фронт відправили браковані міни:

Раніше повідомлялося про те, що Україна почала виробництво снарядів натовського калібру. Виробництво військової продукції до кінця 2024 року має збільшитися втричі.

Нагадаємо, раніше Чехія анонсувала другу хвилю закупівлі БК для ЗСУ. Снаряди з першого проєкту ініціативи, згідно з повідомленнями, вже мали б надійти на поле бою.

Як повідомляв Главред, нещодавно військові, різниця в артилерійських пострілах між Україною і Росією скоротилася з 1:7 до 1:3. Зауважується, що співвідношення 1:7 було ще в червні.

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Що таке Міністерство оборони України? Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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