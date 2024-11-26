Удар РФ по Сумах із 'Торнадо': подробиці інциденту та заява Зеленського

Що відомо про атаку на Суми:
- Росія могла вдарити з РСЗВ Торнадо
- Пошкоджено безліч цивільних об'єктів
- Снаряд Торнадо міг бути начинений фосфорним зарядом
Російські окупанти у вівторок вдень, 26 листопада, завдали удару по Сумах попередньо з реактивної системи залпового вогню "Торнадо". Унаслідок ворожого удару пошкоджено стоянку з СТО, автомобілі, вікна житлових будинків і дитячий садок. Триває рятувальна операція, є постраждалі та загиблі.
Снаряд із "Торнадо" міг бути начинений фосфорним зарядом
Як повідомив заступник голови Сумської райради Володимир Біцак, окупанти, попередньо, вдарили з РСЗВ "Торнадо", можливо, з фосфорними запалами. Через атаку в місті було багато пожеж.
"У місті Суми був "приліт". Попередньо, це РСЗВ "Торнадо", яке має великий калібр. І, попередньо, сняряд був начинений фосфорним зарядом. Тому масово виникли пожежі", - сказав Біцак.
Що таке РСЗВ Торнадо?
Торнадо - російська реактивна система залпового вогню калібрів 122 і 300 міліметрів, яку з 2012 року розробляє тульське НВО Сплав для заміни РСЗВ "Град" і "Смерч". Мета системи - ураження на далеких підступах групових цілей, серед яких жива сила, неброньована, легкоброньована і броньована техніка, а також тактичних ракет, ЗРК, вертольотів на стоянках, командних пунктів, вузлів зв'язку та інфраструктури ВПК.
Дальність ведення вогню - до 120 км, у перспективі її може бути збільшено до 200 км, пише Вікіпедія.
Куди вдарив ворог у Сумах
Згідно з інформацією Сумської міськради, російська атака призвела до пошкодження стоянки, де розташовані СТО, автомобілі та вікна житлових будинків.
Кадри наслідків удару РФ
Війська агресора Росії завдали чергового авіаційного удару по житлових кварталах, розповіли в ДержНС.
"Пошкоджено житлові будинки, приватні авто, об'єкти цивільної інфраструктури. Надзвичайники локалізували осередки горіння. Уся територія обстежена. На місцях подій, окрім рятувальників, працювали піротехніки та кінологи ДСНС", - зазначено в повідомленні.
Кадри наслідків влучання по автостоянці в Сумах
Після ворожого удару зруйновано приміщення СТО, понад десяток автомобілів пошкоджено або згоріло. Поруч у багатоповерхівках вибито вікна, а в одній із квартир була пожежа, пише Кордон. Медіа.
"Крім того, в одному з дитячих садків пошкоджено дах. На момент удару в закладі було 38 дітей, вони перебували в укритті", - написали журналісти.
У Сумах на місці обстрілу СТО триває рятувальна операція
У місті Суми триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО, сказав президент Володимир Зеленський.
"Зараз у Сумах ще триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО. Двоє людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджено цим ударом також і будинок, дитячий садок поруч", - сказав глава держави.
Також він підтвердив, що розглядається версія, згідно з якою ворог вдарив із РСЗВ. Для захисту від таких ударів потрібно мати зброю, що дозволяє знищувати пускові установки РФ на її ж території.
"І попередньо це був обстріл із ракетної системи залпового вогню. Захиститися від цього реально лише знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській же території. І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим", - наголосив Володимир Зеленський.
Рекордна атака РФ дронами на Україну - головні новини:
Як повідомляв Главред, у ніч на 26 листопада війська Росії випустили по території України рекордну кількість безпілотниківShahed та інших БПЛА невстановленого типу. Атакував ворог і балістичними ракетами Іскандер-М з Воронезької та Курської областей.
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У Тернополі були перебої зі світлом і водою, удар дронами призвів до пошкодження енергетичної інфраструктури. Застосовувалися заходи, спрямовані на стабілізацію ситуації.
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