Удар РФ по Сумах із 'Торнадо': подробиці інциденту та заява Зеленського

Унаслідок удару окупантів пошкоджено стоянку з СТО, автомобілі, вікна житлових будинків і дитячий садок.

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Щоб захиститися від таких ударів, як був по Сумах, потрібно знищувати установки в Росії - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ДСНС

Що відомо про атаку на Суми:

Росія могла вдарити з РСЗВ Торнадо

Пошкоджено безліч цивільних об'єктів

Снаряд Торнадо міг бути начинений фосфорним зарядом

Російські окупанти у вівторок вдень, 26 листопада, завдали удару по Сумах попередньо з реактивної системи залпового вогню "Торнадо". Унаслідок ворожого удару пошкоджено стоянку з СТО, автомобілі, вікна житлових будинків і дитячий садок. Триває рятувальна операція, є постраждалі та загиблі.

Снаряд із "Торнадо" міг бути начинений фосфорним зарядом

Як повідомив заступник голови Сумської райради Володимир Біцак, окупанти, попередньо, вдарили з РСЗВ "Торнадо", можливо, з фосфорними запалами. Через атаку в місті було багато пожеж.

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"У місті Суми був "приліт". Попередньо, це РСЗВ "Торнадо", яке має великий калібр. І, попередньо, сняряд був начинений фосфорним зарядом. Тому масово виникли пожежі", - сказав Біцак.

Що таке РСЗВ Торнадо? Торнадо - російська реактивна система залпового вогню калібрів 122 і 300 міліметрів, яку з 2012 року розробляє тульське НВО Сплав для заміни РСЗВ "Град" і "Смерч". Мета системи - ураження на далеких підступах групових цілей, серед яких жива сила, неброньована, легкоброньована і броньована техніка, а також тактичних ракет, ЗРК, вертольотів на стоянках, командних пунктів, вузлів зв'язку та інфраструктури ВПК.



Дальність ведення вогню - до 120 км, у перспективі її може бути збільшено до 200 км, пише Вікіпедія.

Куди вдарив ворог у Сумах

Згідно з інформацією Сумської міськради , російська атака призвела до пошкодження стоянки, де розташовані СТО, автомобілі та вікна житлових будинків.

Кадри наслідків удару РФ

Війська агресора Росії завдали чергового авіаційного удару по житлових кварталах, розповіли в ДержНС .

"Пошкоджено житлові будинки, приватні авто, об'єкти цивільної інфраструктури. Надзвичайники локалізували осередки горіння. Уся територія обстежена. На місцях подій, окрім рятувальників, працювали піротехніки та кінологи ДСНС", - зазначено в повідомленні.

Кадри наслідків влучання по автостоянці в Сумах

Після ворожого удару зруйновано приміщення СТО, понад десяток автомобілів пошкоджено або згоріло. Поруч у багатоповерхівках вибито вікна, а в одній із квартир була пожежа, пише Кордон. Медіа .

"Крім того, в одному з дитячих садків пошкоджено дах. На момент удару в закладі було 38 дітей, вони перебували в укритті", - написали журналісти.

Наслідки ворожого удару по автостоянці в Сумах / Кордон. Медіа

Наслідки ворожого удару по автостоянці в Сумах / Кордон. Медіа

Наслідки ворожого удару по автостоянці в Сумах / Кордон. Медіа

У Сумах на місці обстрілу СТО триває рятувальна операція

У місті Суми триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО, сказав президент Володимир Зеленський.

"Зараз у Сумах ще триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО. Двоє людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджено цим ударом також і будинок, дитячий садок поруч", - сказав глава держави.

Також він підтвердив, що розглядається версія, згідно з якою ворог вдарив із РСЗВ. Для захисту від таких ударів потрібно мати зброю, що дозволяє знищувати пускові установки РФ на її ж території.

"І попередньо це був обстріл із ракетної системи залпового вогню. Захиститися від цього реально лише знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській же території. І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим", - наголосив Володимир Зеленський.

Рекордна атака РФ дронами на Україну - головні новини:

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 листопада війська Росії випустили по території України рекордну кількість безпілотників Shahed та інших БПЛА невстановленого типу. Атакував ворог і балістичними ракетами Іскандер-М з Воронезької та Курської областей.

Коротко про БПЛА Shahed / Інфографіка: Главред

Російські БПЛА заходили до Києва хвилями , фіксувалися пошкодження приватних і багатоквартирних будинків. Сили ППО збили понад десяток дронів окупантів.

У Тернополі були перебої зі світлом і водою , удар дронами призвів до пошкодження енергетичної інфраструктури. Застосовувалися заходи, спрямовані на стабілізацію ситуації.

Росія запустила по Україні 188 дронів сказали в Повітряних силах. Українські військові працювали над ліквідацією ворожих цілей.

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