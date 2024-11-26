Російська економіка помре, Трамп стане катастрофою для РФ - Загородній

Дональд Трамп може обвалити всю російську економіку зняттям обмежень на експорт нафти і газу зі США.

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Трамп не стане катастрофою для України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Главред

Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США і багатьох цікавить питання, чи стане його перемога катастрофою для України. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді прямо відповів, чого очікувати українцям.

Він переконаний, що Трамп не стане катастрофою для України. Заяви про те, що Трамп нібито примушуватиме Україну відмовитися від територій - ІПСО, переконаний Загородній.

"Розмови про те, що перемога Трампа стане катастрофою для України, не мають під собою підстав. Президентство Трампа не стане катастрофою для нашої країни. Я говорив про це і раніше, причому був чи не єдиною людиною в українському інформаційному просторі, де переважають люди на зарплаті Демократичної партії США, хто не вважав перемогу Трампа проблемою для України", - пояснив він.

Експерт також акцентував увагу на тому, що між Трампом і Путіним є головне протиріччя і йдеться не про саму Україну, а про нафту.

"Трамп точно зніме всі обмеження на експорт нафти і газу зі США і Канади, і він говорить про це відкрито. Трамп має намір перезапустити американську економіку на нафті. А у США нафти більше, ніж у Саудівської Аравії і всіх інших. Це означає, що на зовнішньому ринку буде більше американських нафти і газу, а за таких умов Росія та Іран будуть змушені тренуватися їсти свою нафту і занюхувати газом, оскільки потреба в їхніх енергоресурсах істотно знизиться", - говорить Загородній.

Він також вважає, що якщо Трамп знизить ціни на нафту до 40 доларів, то скоро настане смерть російської економіки. Також він буде тиснути на економіку Китаю митами і обмеженнями.

"Крім того, у Трампа дуже жорстка позиція щодо Ірану, і зводиться вона приблизно до такого: "А чому ми досі не бомбимо Іран?". Трамп або Ізраїлю розв'яже руки, або Штати самі допоможуть. Тож друзі Росії почуватимуться не дуже добре. І вся трійка буде під військовим та економічним тиском США. І це не пов'язано з Україною - це пов'язано з інтересами США в розумінні команди Трампа, що докорінно відрізняється від розуміння інтересів США адміністрацією Байдена", - каже експерт.

Загородній переконаний, що за адміністрації Байдена час працював проти України, а за адміністрації Трампа він працюватиме на Україну і проти РФ.

Водночас не варто сподіватися лише на Трампа, адже багато що залежить від самої України - від ударів по РФ і від результатів.

Дивіться відео з чатом Тараса Загороднього на Главреді:

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв сприяти завершенню російсько-української війни. ЗМІ зазначають, що небезпека для України полягає в тому, що у своїх інтересах укласти швидку угоду Трамп може погодитися на погане врегулювання війни.

Також відомо, що адміністрація нового президента США займеться темою переговорів щодо України з січня.

Крім того, Володимир Зеленський говорив, що Україна має всі шанси закінчити війну 2025 року. У січні з'являться перші пропозиції щодо завершення війни від Дональда Трампа в ролі президента США.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог та експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу як експерта.

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