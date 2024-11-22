Загроза стає реальною: Німеччина готує війська до потенційної війни з РФ

Бундесвер також закликає компанії розробити плани дій на випадок надзвичайних ситуацій.

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Німеччина готує війська / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне із матеріалу:

Німеччина готується до кризових ситуацій на війні

Бундесвер провів важливі переговори

Загроза нових конфліктів дуже висока

У Німеччині стартувала масштабна підготовка до потенційного конфлікту з Росією, який, як стверджують експерти, може справити на країну більш значний вплив, ніж війна в Україні.

За інформацією видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, Збройні сили Німеччини почали активно впроваджувати в життя стратегічний документ під назвою "План операції "Німеччина".

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Документ обсягом близько 1000 сторінок містить детальні інструкції на випадок військових дій. У ньому перераховані об'єкти інфраструктури, що підлягають особливому захисту, а також прописані дії в умовах оборони і кризи. У разі напруженості на східному фланзі НАТО Німеччина стане ключовим центром для перекидання військ, військової техніки, продовольства і медикаментів.

Які витрати у країн НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Особливу увагу приділено ролі бізнесу. На зустрічі в Гамбурзі підполковник Йорн Плішке рекомендував компаніям навчати співробітників навичкам, які можуть бути корисними в кризовій ситуації, наприклад, управління вантажівками.

"70% водіїв вантажівок у Німеччині - східноєвропейці. У разі війни їх може просто не виявитися в країні", - зазначив Плішке.

Бундесвер також закликає компанії розробити плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, включно із забезпеченням автономного енергопостачання, наприклад, через дизельні генератори. У Гамбурзі вже проведено переговори з представниками торгівлі, промисловості та сільського господарства. Подібні заходи організовуються по всій країні.

Існують загрози кібератаки, шпигунства та саботажу

Підполковник Плішке підкреслив, що загроза стає реальною вже зараз. Він згадав випадки шпигунства, польоти безпілотників, виявлення схованок зі зброєю, а також спроби саботажу і кібератак.

"Росія активно готується до війни і може бути готовою до нових нападів через 4-5 років", - заявив він із посиланням на дані спецслужб.

У відповідь на зростаючі ризики сенат Гамбурга посилив антикризове управління і цивільну оборону, створивши 40 додаткових постів. Також було введено в дію третю роту внутрішньої безпеки, що складається з добровольців.

Відомо, що у Німеччині вже пройшли перші спільні навчання цивільних і військових сил - "Червоний шторм Альфа", спрямовані на захист портової інфраструктури від саботажу. У майбутньому заплановані більш масштабні навчання "Червоний шторм Браво", які охоплять транспортний і логістичний сектори.

Плани бундесверу зустріли підтримку як серед політиків, так і в бізнесі. Керівництво Торгової палати Гамбурга зазначило, що стійкість економіки відіграє найважливішу роль для цивільної та військової оборони країни.

Військова допомога Німеччини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Німеччина виділила Україні великий пакет допомоги. До оновленого переліку увійшли 8 танків LEOPARD 1 A5, 20 бойових машин піхоти MARDER, 4 бронеавтомобілі MRAP, 6 САУ Panzerhaubitze 2000, мостоукладач BEAVER та 2 танки для розмінування.

Канцлер Олаф Шольц принципово не хоче надавати Україні Taurus. Чиновник пояснює таке рішення запобіганням ескалації війни, ретельним зваженням рішення та навіть побоюваннями, що ракетами вдарить по Москві. Німеччина не зацікавлена постачати далекобійну зброю Україні.

Україна підписала важливу угоду з Німеччиною. Міністр оборони України підписав документ з німецьким колегою Борисом Пісторіусом під час засідання міністрів оборони G7. За його словами, проект залучить п’ять країн-підписантів, які разом "негайно" діятимуть для посилення протиповітряної оборони України.

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