Обмеження будуть майже весь день: графіки вимкнення світла на 27 листопада

Графіки вимкнення світла будуть діяти у період з 07:00 до 20:00.

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Графік вимкнення світла на 27 листопада / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Коли будуть діяти графіки вимкнення світла

Для скількох черг одночасно вимикатимуть світло 27 листопада

В Україні у середу, 27 листопада, майже протягом всього дня будуть діяти графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки будуть діяти з 7:00 до 20:00 в обсязі однієї черги.

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"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Час застосування графіків вимкнень світла та обсяг обмежень можуть змінитися протягом дня. Енергетики також радять не вмикати одночасно кілька потужних приладів після увімкнення світла за графіком.

Відключення світла в Україні - що відомо

Як писав Главред сьогодні, в Україні ввели екстрені обмеження, адже у Тернополі виникла складна ситуація з електропостачанням. Коли електрика знову з'явиться в домівках тернополян, поки що не зрозуміло.

Зазначається, що у зв'язку з нічним ударом Росії по місту, у Тернополі перебої зі світлом та водою. Наразі тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання.

Окрім цього, без світла доведеться сидіти довше. 26 листопада графіки вимкнення світла будуть діяти у період з 14:00 до 21:00.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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