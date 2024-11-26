Обмеження будуть майже весь день: графіки вимкнення світла на 27 листопада

Головне:
- Коли будуть діяти графіки вимкнення світла
- Для скількох черг одночасно вимикатимуть світло 27 листопада
В Україні у середу, 27 листопада, майже протягом всього дня будуть діяти графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.
Графіки будуть діяти з 7:00 до 20:00 в обсязі однієї черги.
"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.
Час застосування графіків вимкнень світла та обсяг обмежень можуть змінитися протягом дня. Енергетики також радять не вмикати одночасно кілька потужних приладів після увімкнення світла за графіком.
Відключення світла в Україні - що відомо
Як писав Главред сьогодні, в Україні ввели екстрені обмеження, адже у Тернополі виникла складна ситуація з електропостачанням. Коли електрика знову з'явиться в домівках тернополян, поки що не зрозуміло.
Зазначається, що у зв'язку з нічним ударом Росії по місту, у Тернополі перебої зі світлом та водою. Наразі тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання.
Окрім цього, без світла доведеться сидіти довше. 26 листопада графіки вимкнення світла будуть діяти у період з 14:00 до 21:00.
Інші новини:
- Загасити світло для мільйонів: РФ готує кібератаки на Великобританію - The Telegraph
- Світла буде більше: у деяких областях України змінили графіки відключень
- Україна може забути про відключення світла: експерт сказав, коли скасують графіки
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред