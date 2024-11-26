Росія прискорює наступ: ворог захопив рекордну площу територій України - Reuters

Нинішні темпи наступу армії Росії є найшвидшими з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-uskoryaet-nastuplenie-vrag-zahvatil-rekordnuyu-ploshchad-territoriy-ukrainy-reuters-10617596.html Посилання скопійоване

Україна втрачає значно більше територій, ніж у попередні роки / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Головні тези статті:

Окупанти зайняли територію у пів Лондона лише за останній місяць

Війна переходить у найнебезпечнішу фазу

Росія встановила рекорд із захоплення українських територій

Країна-агресор Росія поставила за мету якнайшвидше захоплення усіх територій сходу України, тому темпи просування окупаційних військ РФ за останні тижні збільшилися до рекордних з 24 лютого 2022 року показників.

Про це пише Reuters із посиланням на аналітиків та військових блогерів. Допомагає Росії просуватися на фронті в Україні зокрема залучення північнокорейських військ.

відео дня

Водночас ЗСУ намагаються послабити ворога за допомогою поставлених західними партнерами ракет, ними вони завдають втрат ворогу безпосередньо на території Росії.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

"Війна вступає в фазу, яка, за словами деяких російських і західних офіційних осіб, може бути найнебезпечнішою", - йдеться у статті.

За останніми даними, РФ встановила рекорд і в тижневих та місячних показниках захоплення нових українських територій. Зокрема за останній тиждень окупаційні війська РФ захопили майже 235 квадратних кілометрів.

А у листопаді, за даними DeepState, який вивчає кадри бойових дій і надає карти лінії фронту, російські війська зайняли 600 квадратних кілометрів українських територій.

Таким чином, згідно з відкритими картами, РФ вже контролює 18% території України, включаючи весь Крим, трохи більше 80% територій Донбасу і більше 70% Запорізької та Херсонської областей на півдні, а також трохи менше 3% східної Харківської області.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Запорізькій області активно діють розвідувальні і диверсійні підрозділи армії країни-агресора Росії. Як повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, ворожі сили проводять накопичення і підготовку до наступальних дій.

Раніше також стало відомо, що близько двох третин усіх штурмів, що відбуваються зараз на фронті, припадають на Донецьку область. Найактивніший напрямок - Покровський.

Напередодні повідомлялося, що армія країни-агресора РФ не відмовляється від своїх загарбницьких цілей та намагається взяти під вогневий контроль Курахове Донецької області та логістичні шляхи, які ведуть до нього.

Інші новини про фронт:

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред