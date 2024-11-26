Росія прискорює наступ: ворог захопив рекордну площу територій України - Reuters

Головні тези статті:
- Окупанти зайняли територію у пів Лондона лише за останній місяць
- Війна переходить у найнебезпечнішу фазу
- Росія встановила рекорд із захоплення українських територій
Країна-агресор Росія поставила за мету якнайшвидше захоплення усіх територій сходу України, тому темпи просування окупаційних військ РФ за останні тижні збільшилися до рекордних з 24 лютого 2022 року показників.
Про це пише Reuters із посиланням на аналітиків та військових блогерів. Допомагає Росії просуватися на фронті в Україні зокрема залучення північнокорейських військ.
Водночас ЗСУ намагаються послабити ворога за допомогою поставлених західними партнерами ракет, ними вони завдають втрат ворогу безпосередньо на території Росії.
"Війна вступає в фазу, яка, за словами деяких російських і західних офіційних осіб, може бути найнебезпечнішою", - йдеться у статті.
За останніми даними, РФ встановила рекорд і в тижневих та місячних показниках захоплення нових українських територій. Зокрема за останній тиждень окупаційні війська РФ захопили майже 235 квадратних кілометрів.
А у листопаді, за даними DeepState, який вивчає кадри бойових дій і надає карти лінії фронту, російські війська зайняли 600 квадратних кілометрів українських територій.
Таким чином, згідно з відкритими картами, РФ вже контролює 18% території України, включаючи весь Крим, трохи більше 80% територій Донбасу і більше 70% Запорізької та Херсонської областей на півдні, а також трохи менше 3% східної Харківської області.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у Запорізькій області активно діють розвідувальні і диверсійні підрозділи армії країни-агресора Росії. Як повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, ворожі сили проводять накопичення і підготовку до наступальних дій.
Раніше також стало відомо, що близько двох третин усіх штурмів, що відбуваються зараз на фронті, припадають на Донецьку область. Найактивніший напрямок - Покровський.
Напередодні повідомлялося, що армія країни-агресора РФ не відмовляється від своїх загарбницьких цілей та намагається взяти під вогневий контроль Курахове Донецької області та логістичні шляхи, які ведуть до нього.
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Що потрібно знати про Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.
Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття
У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.
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