Росіяни цинічно розстріляли 5 військовополонених бійців ЗСУ: вони відступали з позицій

Після оточення помешкання, де були бійці ЗСУ, російські військові взяли їх у полон.

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Окупанти розстріляли 5 військовополонених ЗСУ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, unsplash

Армія країни-агресорки Росії розстріляла 5 військовополонених бійців Збройних Сил України на Покровському напрямку у Донецькій області.

За попередніми даними, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Внаслідок наступу 5 військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку, повідомили в Офісі генпрокурора.

Як встановили правоохоронці, після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. Потім окупанти розстріляли їх з автоматичної зброї.

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"Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - додали в Офісі генпрокурора.

Розстріл окупантами полонених бійців ЗСУ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 9 листопада стало відомо, що російські загарбники розстріляли пораненого і беззбройного бійця ЗСУ. Дмитро Лубінець повідомив, що російські військові розстріляли, ймовірно, пораненого та беззбройного українського солдата. Цей момент окупанти зняли на відео.

Російські окупанти розстріляли п’ятьох полонених військових ЗСУ поблизу Вугледара. Стало відомо, що під час штурму вони взяли в полон п’ятьох беззбройних українських захисників. Одного із полонених окупанти вбили у лісосмузі. Чотирьох інших під конвоєм вивели на дорогу, де розстріляли.

Російські окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ на Покровському та Курському напрямках. Дмитро Лубінець повідомив, що українські військовополонені потрапили в російське оточення на Курщині. На Покровському напрямку окупанти взяли у полон двох військових ЗСУ, вони змусили чоловіків роздягнутись догола.

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