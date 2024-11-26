Атака дронів по Україні: в деяких областях пролунали вибухи - що відомо

Повітряна тривога триває у більшості областей України.

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Атака дронів / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ атакує Україну дронами

В Києві працює ППО

В Тернополі пролунали вибухи, в будинках зникло світло

Пізно ввечері 25 листопада у Києві працюють сили та засоби протиповітряної оборони. У бік столиці фіксувався рух ударних дронів російських окупантів. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Мешканців столиці закликали перебувати в укриттях та безпечних місцях, доки триває повітряна тривога.

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"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться в заяві.

Варто зауважити, за повідомленнями ЗМІ, близько 00:10 у столиці було чути звуки, схожі на вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ інформували про фіксацію кількох ударних безпілотників противника над Києвом.

О 00:27 там наголосили, що на Київщині понад 10 груп ударних БпЛА.

"Найбільша загроза для Києва, Борисполя, Фастова, Василькова, Білої Церкви", - йдеться в повідомленні.

О 00:49 Віталій Кличко повідомив, що атака БпЛА на столицю триває. В різних районах міста працюють сили ППО. Шахеди заходять на столицю з різних напрямків.

О 1:00 "Суспільне" повідомило, що у Тернополі було чутно вибухи. В будинках зникло світло.

Шахед / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 25 листопада країна-агресор РФ також атакувала безпілотниками столицю України. У Києві працювали сили ППО.

Згідно з даними Повітряних сил, безпілотники ворог запускав із напрямків — Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Криму. Всього Росія випустила по Україні 145 дронів. Ще 71 дрон - локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі.

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Хто такий Сергій Попко? Сергій Попко - український військовик, генерал-полковник Збройних Сил України. Командувач Сухопутних військ України (2016—2019). Начальник Київської міської військової адміністрації (з 21 жовтня 2022 року), пише Вікіпедія.

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