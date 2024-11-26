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Синоптик назвала дату найхолоднішої ночі: кому і коли варто терміново утеплятися

Анна Ярославська
26 листопада 2024, 10:25
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Цього тижня сильних снігопадів в Україні не очікується за винятком окремих регіонів.
Кіт, погода, зима
Погода на тиждень - опубліковано свіжий прогноз синоптика / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Коли очікується найхолодніша ніч на Київщині
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На жителів столиці та області чекає найхолодніша ніч цього тижня. Стовпчики термометрів опустяться до семи градусів морозу, а опадів у вигляді снігу не буде. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Загалом упродовж цього тижня сильних снігопадів в Україні не очікується за винятком окремих регіонів, де можливі короткочасні опади.

відео дня

Прогноз погоди на сьогодні

У вівторок, 26 листопада, у Луганській, Донецькій областях та в Криму пройде мокрий сніг і дощі.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря вночі опуститься до -2...-7 градусів, на крайньому заході та сході країни та в Криму стовпчики термометрів покажуть 0 градусів. Удень очікується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У більшості західних областей та в Одеській області буде трохи тепліше - від +2 до +7 градусів.

Погода в Україні 26 листопада 2024 року
Погода в Україні 26 листопада 2024 року / meteo.gov.ua

Погода на завтра

У середу, 27 листопада, опади пройдуть у західних, північних регіонах і в Харківській області.

Синоптик попередила про тумани вночі та вранці.

Температура повітря вночі становитиме від -2 до -8 градусів, місцями на заході та південному сході буде близько нуля.

Удень термометри показуватимуть від -3 до +3, у західних регіонах, Криму та Одеській області - до +7.

Погода в Україні 27 листопада 2024 року
Погода в Україні 27 листопада 2024 року / meteo.gov.ua

Погода в Києві

Ніч на 27 листопада стане найхолоднішою в Києві та області цього тижня. Стовпчики термометрів опустяться до -5...-7 градусів. Опади у вигляді снігу не очікуються.

Завтра, 28 листопада, температура повітря становитиме близько нуля градусів, без опадів.

29 листопада синоптик прогнозує невеликий мокрий сніг і дощ.

Погода в Україні 28 листопада
Погода в Україні 28 листопада / meteo.gov.ua

Наприкінці тижня погода покращиться - повернеться сонце, а опади припиняться.

За словами Птухи, початок грудня також обіцяє бути спокійним завдяки впливу антициклону.

Погода в Україні в грудні 2024 року - прогнози

Погода в Україні в грудні 2024 року буде аномально теплою навіть порівняно з минулою зимою, коли більшу частину часу відзначали високі температури. Детальний прогноз погоди озвучила синоптик Віра Балабух.

Раніше Главред писав, який місяць зими буде найхолоднішим. Загалом, середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – виипускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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