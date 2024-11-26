В США визнали, що Україну можуть примусити до перемовин з РФ - The Washington Post

У Білому домі поспіхом намагаються зміцнити позиції України напередодні діалогу з Москвою.

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У США вважають, що Україну чекають вимушені територіальні поступки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

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Дозвіл Байдена на удари по РФ спрямований на зміцнення України

Переговори можуть початися протягом кількох найближчих місяців

Україна може бути змушена відмовитись від територій

Нинішня адміністрація президента США на чолі з Джо Байденом надала дозвіл на удари далекобійним американським озброєнням по території країни-агресора Росії, щоб посилити Україну.

Про це пише видання The Washington Post. Останні рішення Байдена свідчать про те, що у Білому домі розуміють неминучість настання моменту початку переговорів України із РФ.

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Тому перед вступом на посаду новообраного президента США Дональда Трампа там намагаються допомогти Україні піднятися на більш сильні позиції напередодні діалогу з агресором.

"Багато офіційних осіб США тепер визнають, що протягом кількох місяців Україна може бути змушена почати переговори з Росією про припинення війни і що вона може бути змушена відмовитися від територій", – йдеться у статті.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Початок переговорів Росії та України - останні новини

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський наголосив, що умова переговорів нашої держави з країною-агресоркою Росією – це "сильна Україна". Він зазначив, що якщо наша країна буде заходити в переговори у слабкій позиції, то це з самого початку буде для нас програшний статус.

Раніше Главред писав, що російський диктатор Володимир Путін також нібито відкритий до обговорення угоди про припинення вогню в Україні з обраним президентом США Дональдом Трампом. Однак у глави РФ є умови.

Натомість напередодні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що російський диктатор Путін після 4 тисяч днів війни проти України не готовий до мирних переговорів.

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