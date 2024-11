Путін взявся за небезпечне місто: де РФ намагається перерізати постачання ЗСУ

Аналітики заявили наступне:

Російські війська намагаються витіснити ЗСУ з Великої Новосілки, щоб перекрити важливий маршрут постачання українських сил на Донбасі. Через це селище, як пояснює Інститут вивчення війни (ISW), здійснюється логістика із Запорізької та Дніпропетровської областей для підтримки оборони Донбасу.

Відомо, що 24 листопада на східній околиці Великої Новосілки перебували підрозділи 5-ї танкової бригади РФ, що підтверджують кадри з геолокацією.

Російські пропагандисти повідомляють, що окупанти намагаються уникати прямого штурму Великої Новосілки, віддаючи перевагу тактиці оточення. Вони прагнуть створити "мішок", атакуючи з трьох боків, аби змусити українських військових залишити позиції без бою.

Також на вулиці Перемоги в Кураховому тривають запеклі бої, про що свідчать нові кадри. Російські сили хочуть витіснити ЗСУ з траси О0510, що сполучає Курахове та Велику Новосілку.

Російські джерела заявляють, що Романівка вже захоплена, однак ISW не зафіксував підтвердження цього твердження. Ворожі війська прагнуть уникнути відкритого протистояння, вдаючись до поступового витіснення ЗСУ з позицій через тиск з різних напрямків.

На цьому відрізку фронту російські війська можуть розвивати наступ за двома сценаріями.

Сили РФ вже закріпилися на ділянках уздовж траси Н15 на схід від Курахового, плануючи просуватися як у самому місті, так і в напрямку Андріївки та Дачного.

Експерти також припускають, що російські війська можуть зосередити наступ уздовж лінії Успенівка — Ганнівка — Романівка, намагаючись витіснити ЗСУ, щоб уникнути оточення. У разі успіху вони зможуть вирівняти лінію фронту від Сонцівки до Костянтинополя.

За даними DeepState, Сили оборони завершили зачистку Куп'янська від росіян. Однак, на жаль, в агресорів все ще є просування біля шести населених пунктів.

Як повідомляв Главред, генерал-розвідник Микола Маломуж назвав головну мету РФ на фронті. Поки що експерт не бачить готовності РФ для стратегічного наступу на Запоріжжя, але все одно треба готуватися.

Водночас речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що росіяни рвуться до околиць Курахового. Однак, попри всі ворожі наміри агресора, ЗСУ завдають російським загарбникам серйозних втрат у живій силі та техніці.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.