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Україна отримає потужні ракети дальністю понад 5000 кілометрів: у НАТО дали прогноз

Юлія Закрепа
26 листопада 2024, 12:25
552
Країни-членів Альянсу готуються передати Україні ракети середньої дальності.
Україна отримає потужні ракети дальністю понад 5000 кілометрів: у НАТО дали прогноз
Україна отримає Томагавки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Коротко про головне:

  • НАТО готує передачу далекобійних ракет Україні
  • Україні вдалось переконати західних партнерів
  • Чи запросять Україну до НАТО

Парламентська асамблея НАТО прийняла резолюцію, яка закликає до посилення допомоги Україні. У документі зокрема міститься заклик до країн-членів Альянсу передати Україні ракети середньої дальності з далекобійністю від 1000 до 5500 кілометрів.

Крім того, у резолюції закликали якомога швидше запросити Україну до Альянсу. Народний депутат та голова української делегації Єгор Чернєв повідомив, що у резолюції також рекомендується "надати Україні всі засоби, зокрема ракети середньої дальності, для захисту та стримування подальшої агресії", передає 24 канал.

відео дня
Україна отримає потужні ракети дальністю понад 5000 кілометрів: у НАТО дали прогноз
Що відомо про ракету Tomahawk / Інфографіка: Главред

Як пояснив Чернєв, мова йде про ракети, здатні завдавати ударів на стратегічну глибину (1000-5000 кілометрів), наприклад, такі як Tomahawk. Депутат пояснив, що цей пункт у резолюції створює юридичне підґрунтя для рішення країн-членів НАТО про передачу таких ракет.

"Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію та включити цей пункт до резолюції чергової сесії Асамблеї", - сказав він.

Окрім цього, у резолюції висловлено підтримку Плану перемоги Володимира Зеленського, його "формулі миру", закликано активізувати "політичні та практичні зусилля" для "якнайшвидшого" запрошення України в НАТО та підтверджено принцип "нічого про Україну без України".

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент України Володимир Зеленський розніс Білий дім і зробив жорстку заяву про ракети Tomahawk. Він також різко заявив, що у відносинах між Україною і США немає ніякої конфіденційності.

У ЗМІ розкрили, що Британія передала Україні десятки Storm Shadow. Передача нової партії Storm Shadow для України з боку Лондона відбулася вперше за прем'єрства в Британії Кіра Стармера, який обіцяв продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з військовою агресією Росії.

Також стало відомо, що ЄС передав Україні обіцяний мільйон снарядів. Жозеп Борель повідомив, що наразі ЄС надав Україні зброю на суму 45 мільярдів євро. Однак він вважає, що цього рівня допомоги недостатньо, щоб суттєво змінити ситуацію на полі бою на користь України.

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