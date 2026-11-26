Російська зірка Алла Пугачова порадувала своїх шанувальників новим фото.

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Алла Пугачова опублікувала нове фото / колаж: Главред, фото: instagram.com, egorwilms, скріншот із відео

Коротко:

Як зараз виглядає Алла Пугачова

Чому вона здивувала новим фото

Популярна російська співачка Алла Пугачова, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення, поділилася рідкісним фото.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому, ймовірно, засмагає на сонці. Вона одягнена в червоний топ або купальник без бретелей. На її обличчя падає сонячне світло, і вона не має ані грама макіяжу.

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Оскільки фото з'явилося в сторіз, від публіки залишилося прихованим те, що написали шанувальники співачці.

Зазначимо, що Пугачова рідко ділиться своїми особистими фото. Відомо, що останнім часом вона пережила певні проблеми зі здоров'ям.

Як зараз виглядає Алла Пугачова / Фото Instagram/alla_orfey

Раніше російський пропагандистський телеканал відправив знімальну групу на Кіпр, де мешкають Алла Пугачова та Максим Галкін, щоб довести, ніби подружжя більше не разом. Однак фінал "розслідування" обернувся проти самих авторів, оскільки в кадр потрапили співачка з чоловіком і дітьми, які спокійно заходили в будинок, розповіла ведуча телеканалу "Дождь".

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше російський актор-путініст, який родом із Києва, Микита Джигурда, що становить загрозу національній безпеці України, розповів, що під час перенесеного інфаркту практично попрощався з життям.

Раніше також українська актриса і телеведуча Даша Трегубова відверто висловилася про непростий характер народного артиста України Олексія Горбунова.

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Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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