Дрони заходили на Київ хвилями: вночі столиця відбивала атаку ворожих БПЛА

Коротко:
- Київ був атакований ворожими дронами
- У столиці працювали сили ППО
У ніч на 26 листопада російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. У столицю України ворожі дрони заходили хвилями, групами різної кількості та за різними напрямками.
Повітряна тривога в місті тривала понад 5 годин, повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
"Силами та засобами Сил Оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БПЛА, які загрожували Києву (точну кількість і тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, у місті обійшлося без руйнувань і постраждалих.
У поліції Кивщини повідомили, що внаслідок дронової атаки РФ пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.
Станом на 08:30 пошкоджено чотири приватні будинки, два багатоквартирні будинки, два гаражі, господарське приміщення та автомобіль.
Інформація про постраждалих наразі відсутня.
"Поліція Київщини закликає громадян дотримуватися заходів безпеки під час повітряної тривоги. У разі оголошення загрози негайно прямуйте до найближчого укриття та залишайтеся там до сигналу про відбій", - йдеться у повідомленні.
Атака дронів на Тернопіль - останні новини
У ніч на 26 листопада Тернопіль був атакований ворожими дронами. У місті прогриміло кілька вибухів. У результаті в Тернополі виникли проблеми з електо- і водопостачанням.
Як повідомив голова штабу Ради оборони Тернопільської області Сергій Надал, через ворожий удар із застосуванням дронів-камікадзе було "пошкоджено електроінфраструктуру, від якої живиться Тернопіль". Наразі тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання. У місті відновлюють роботу пунктів обігріву.
Як повідомляв Главред, у ніч на 25 листопада країна-агресор РФ також атакувала безпілотниками столицю України. У Києві працювали сили ППО.
Згідно з даними Повітряних сил, безпілотники ворог запускав із напрямків - Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Криму. Загалом Росія випустила по Україні 145 дронів. Ще 71 дрон - локально втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі.
Інші новини:
- КНДР готується масово виготовляти дрони: у Reuters сказали, як Путін допоміг Кім Чен Ину
- Україна наростила випуск "Нептунів" і розробила нові ракети-дрони - Умеров
- РФ не припиняє терор дронами: окупанти за ніч випустили 145 БпЛА
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред