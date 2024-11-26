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Дрони заходили на Київ хвилями: вночі столиця відбивала атаку ворожих БПЛА

Анна Ярославська
26 листопада 2024, 08:05оновлено 26 листопада, 09:17
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Силами і засобами Сил Оборони було виявлено і знищено понад десяток російських дронів.
Дрон, атака дронов, ПВО
Вночі Київ відбивав атаку дронів / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

Коротко:

  • Київ був атакований ворожими дронами
  • У столиці працювали сили ППО

У ніч на 26 листопада російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. У столицю України ворожі дрони заходили хвилями, групами різної кількості та за різними напрямками.

Повітряна тривога в місті тривала понад 5 годин, повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

відео дня

"Силами та засобами Сил Оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БПЛА, які загрожували Києву (точну кількість і тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, у місті обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Дрони заходили на Київ хвилями: вночі столиця відбивала атаку ворожих БПЛА
Дрони "Шахед" - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

У поліції Кивщини повідомили, що внаслідок дронової атаки РФ пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.

Станом на 08:30 пошкоджено чотири приватні будинки, два багатоквартирні будинки, два гаражі, господарське приміщення та автомобіль.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

"Поліція Київщини закликає громадян дотримуватися заходів безпеки під час повітряної тривоги. У разі оголошення загрози негайно прямуйте до найближчого укриття та залишайтеся там до сигналу про відбій", - йдеться у повідомленні.

  • Наслідки атаки дронів на Київщину
    Наслідки атаки дронів на Київщину Фото: t.me/kyivregionpolice
  • Наслідки атаки дронів на Київщину
    Наслідки атаки дронів на Київщину Фото: t.me/kyivregionpolice
  • Наслідки атаки дронів на Київщину
    Наслідки атаки дронів на Київщину Фото: t.me/kyivregionpolice
  • Наслідки атаки дронів на Київщину
    Наслідки атаки дронів на Київщину Фото: t.me/kyivregionpolice
  • Наслідки атаки дронів на Київщину
    Наслідки атаки дронів на Київщину Фото: t.me/kyivregionpolice

Атака дронів на Тернопіль - останні новини

У ніч на 26 листопада Тернопіль був атакований ворожими дронами. У місті прогриміло кілька вибухів. У результаті в Тернополі виникли проблеми з електо- і водопостачанням.

Як повідомив голова штабу Ради оборони Тернопільської області Сергій Надал, через ворожий удар із застосуванням дронів-камікадзе було "пошкоджено електроінфраструктуру, від якої живиться Тернопіль". Наразі тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання. У місті відновлюють роботу пунктів обігріву.

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 листопада країна-агресор РФ також атакувала безпілотниками столицю України. У Києві працювали сили ППО.

Згідно з даними Повітряних сил, безпілотники ворог запускав із напрямків - Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Криму. Загалом Росія випустила по Україні 145 дронів. Ще 71 дрон - локально втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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