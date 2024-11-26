Дрони заходили на Київ хвилями: вночі столиця відбивала атаку ворожих БПЛА

Силами і засобами Сил Оборони було виявлено і знищено понад десяток російських дронів.

https://glavred.net/ukraine/drony-zahodili-na-kiev-volnami-nochyu-stolica-otbivala-ataku-vrazheskih-bpla-10617401.html Посилання скопійоване

Вночі Київ відбивав атаку дронів / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

Коротко:

Київ був атакований ворожими дронами

У столиці працювали сили ППО

У ніч на 26 листопада російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. У столицю України ворожі дрони заходили хвилями, групами різної кількості та за різними напрямками.

Повітряна тривога в місті тривала понад 5 годин, повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

відео дня

"Силами та засобами Сил Оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БПЛА, які загрожували Києву (точну кількість і тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, у місті обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Дрони "Шахед" - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

У поліції Кивщини повідомили, що внаслідок дронової атаки РФ пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.

Станом на 08:30 пошкоджено чотири приватні будинки, два багатоквартирні будинки, два гаражі, господарське приміщення та автомобіль.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

"Поліція Київщини закликає громадян дотримуватися заходів безпеки під час повітряної тривоги. У разі оголошення загрози негайно прямуйте до найближчого укриття та залишайтеся там до сигналу про відбій", - йдеться у повідомленні.

Атака дронів на Тернопіль - останні новини

У ніч на 26 листопада Тернопіль був атакований ворожими дронами. У місті прогриміло кілька вибухів. У результаті в Тернополі виникли проблеми з електо- і водопостачанням.

Як повідомив голова штабу Ради оборони Тернопільської області Сергій Надал, через ворожий удар із застосуванням дронів-камікадзе було "пошкоджено електроінфраструктуру, від якої живиться Тернопіль". Наразі тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання. У місті відновлюють роботу пунктів обігріву.

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 листопада країна-агресор РФ також атакувала безпілотниками столицю України. У Києві працювали сили ППО.

Згідно з даними Повітряних сил, безпілотники ворог запускав із напрямків - Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Криму. Загалом Росія випустила по Україні 145 дронів. Ще 71 дрон - локально втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред