'Гарна новина для ЗСУ': відомі наслідки удару ATACMS по аеродрому РФ - ЗМІ

Удар ракетами ATACMS по військовому аеродрому РФ "Халіно" може позбавити російські безпілотники важливої передової бази, зазначає аналітик.

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Стали відомі наслідки удару ракетами ATACMS по аеродрому в Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, СтратКом ЗСУ

Про що йдеться у матеріалі Forbes:

Україна успішно вдарила по військовому аеродрому РФ "Халіно" ракетами ATACMS

"Халіно" є ключовою базою для російських штурмовиків Су-25

Внаслідок удару могли бути пошкоджені російські Су-25

У ніч на 25 листопада Україна завдала успішного удару ракетами ATACMS по аеродрому "Халіно" в Курській області. Про наслідки удару американськими далекобійними ракетами по аеродрому РФ розповів аналітик Forbes Девід Акс.

За даними української аналітичної групи Frontelligence Insight, наліт на аеродром "Халіно" міг тимчасово вивести його з ладу.

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"Це хороша новина для 20-тисячного українського війська, яке утримує виступ площею близько 400 квадратних кілометрів навколо міста Суджа, що за 80 кілометрів на південний захід від "Халіно" Ці сили очікують масованого російського наступу найближчими днями", - зазначає аналітик.

Зазначається, що "Халіно" є найближчим великим аеродромом до Курської дуги, що робить його ключовою базою для російських штурмовиків Су-25. Протягом 33 місяців широкомасштабної війни Росії проти України ці літаки зазнали значних втрат від української ППО: було збито або пошкоджено близько 30 із 200 Су-25, які росіяни експлуатували до 2022 року.

Аналітик Девід Акс припускає, що удар по "Халіно" міг додатково пошкодити певну кількість Су-25. У відповідь російські сили зводять укріплення на базі для захисту літаків, хоча частину Су-25 могли евакуювати безпосередньо перед нальотом ATACMS.

"Активність на базі помітно знизилася в останні дні, тому незрозуміло, чи було збито значну кількість літаків", - пояснюють у Frontelligence Insight.

Аналітик вважає, що удар по аеродрому "Халіно" може позбавити російські безпілотники важливої передової бази. Крім того, знищення під час атаки ракетних батарей "земля-повітря" або радарів може призвести до нових слабких місць у системі російської протиповітряної оборони.

"Це може створити можливості для майбутніх ударів з використанням більш дешевих і численних безпілотників", - вважають у Frontellience Insight.

У матеріалі Forbes підкреслюється, що удар ракетами ATACMS, здійснений у понеділок, став третім значним глибоким ударом по стратегічних об’єктах у Курську та його околицях після того, як США, Велика Британія і Франція дозволили Україні використовувати свої високоточні ракети проти цілей на території Росії.

Що відомо про ракети ATACMS / Інфографіка Главреда

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна завдала удару по військовому аеродрому в Курській області за допомогою балістичних ракет ATACMS із касетною бойовою частиною, про що повідомили GEOINT-аналітики. У ніч на 25 листопада українські сили вразили аеродром тактичної авіації "Курськ-Східний" американськими ракетами ATACMS.

Керівництво НАТО дотримується позиції, що Україна має право використовувати західну зброю для атак по території Росії. Це підтвердив виконувач обов’язків заступника генерального секретаря НАТО Боріс Руге під час парламентської асамблеї НАТО.

Рішення США дозволити удари по території РФ далекобійними ракетами ATACMS було ухвалено у відповідь на домовленості між Росією та Північною Кореєю, які передбачають участь військовослужбовців КНДР у війні проти України. Таким чином, Вашингтон підвищив ставки після аналогічного кроку Кремля, наголосив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, співголова громадської ініціативи "Права справа".

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