Росія поспішає і наганяє паніку: Братчук назвав мету ударів ворога по півдню

Окрім знищення українців в окупантів є ще одна мета ударів по мирному населенню.

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Ворог намірено обстрілює мирне населення півдня України / Колаж: Главред, фото: Одеська ОВА, скріншот

Що сказав Братчук:

Обстрілами України Москва намагається передати сигнали Заходу

Ворог хоче спровокувати панічні настрої серед жителів півдня

РФ атакуватиме мирне населення України і надалі

Країна-агресор Росія продовжує наносити удари по українських містах балістичними ракетами. При цьому більшість повітряних цілей РФ прилітає по цивільних об'єктах, внаслідок чого зазвичай є поранені і навіть жертви.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, яку мету переслідує ворог та на яку реакцію намагається вивести як і самих українців, так і цивілізований світ.

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Росія показово продовжує свій тероризм, щоб західні лідери бачили готовність Кремля та його армії і надалі вбивати мирних жителів України. Також ворог хоче, щоб серед українців, особливо на півдні країни, виник певний керований хаос.

"Прекрасно розуміємо, що такі удари можуть бути й надалі. Росія поспішає, це очевидно, на полі бою на різних відтинках. Не можу назвати навіть один напрямок, де спокійно, скрізь є активність. Можливо, за інтенсивністю різна, але тим не менше. Тому такі удари є демонстрацією як для Заходу, так і для українського суспільства", - наголосив Братчук.

Ракети РФ/ Інфографіка: Главред

Ракетні удари по Україні - останні новини

Нагадаємо, президент Зеленський повідомляв, що російські окупанти за останній тиждень майже кожного дня завдавали ударів по Україні із застосуванням різних типів зброї. Зокрема, РФ випустила понад 20 ракет різних типів.

Згодом Главред писав, що 25 листопада, російські окупанти атакували регіони України. Зокрема, вибухи прогриміли в Одесі, Запоріжжі та Харкові. В останньому зафіксували ракетний удар.

Пізніше також з'ясувалося, що агресор Росія завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по Одесі. Її запустили з території тимчасово окупованого Криму.

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Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

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