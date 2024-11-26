Влупить 9-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

Синоптики попереджають про те, що найближча ніч буде однією з найхолодніших.

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погода Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Коли прийде потепління

У яких регіонах прогнозують сніг

Де синоптики прогнозують -6

Погода в Україні 27 листопада буде сухою, але холодною та дуже вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що найближча ніч буде найхолоднішою у тижневій перспективі. Температура повітря опуститься до -11 градусів. Вдень температура буде коливатися від -2 до +4 градусів. Надалі очікується незначне підвищення температури повітря.

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Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / фото: ventusky

Погода 27 листопада

В Україні 27 листопада буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у західних та північних областях. У західних, північних та Вінницькій областях буде ожеледиця, на півдні очікується туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 3-8° морозу, на заході та південному сході країни близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях, на Одещині та в Криму 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -9

За даними meteoprog, 27 листопада в Україні буде морозно. Найтепліше буде в Закарпатській та Львівській областях. Там температура повітря підвищиться до 0...+6 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -9...-1 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / фото: meteoprog

Погода 27 листопада у Києві

У Києві 27 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде змінних напрямків - 3-8 м/с.

"Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг – стало відомо, де в Україні сильно похолодає. У вихідні погода в Україні відзначиться зниженням температури і сильними опадами у вигляді мокрого снігу і дощу.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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