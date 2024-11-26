Китай за крок від готовності напасти на Тайвань: на Заході зробили заяву

Тайваню слід завчасно запастися зброєю - є великі сумніви в тому, що США за Трампа допоможуть Тайбею.

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США за Трампа можуть відмовитися від захисту Тайваню - The Telegraph / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Головні тези з матеріалу The Telegraph:

Китай майже готовий напасти на Тайвань

США можуть не захистити Тайвань від Китаю

Тайваню треба терміново озброюватися

Китай майже завершив заходи, спрямовані на підготовку своїх військових сил для нападу на Тайвань . У такій ситуації Тайбею потрібно посилити ППО, берегову артилерію, запастися мінами, протикорабельними ракетами і безпілотниками. Не факт, що США за президентства Дональда Трампа зможуть захистити острів.

У матеріалі британського видання The Telegraph американські військові аналітики Ендрю Еріксон і Габріель Коллінз написали, що Китай майже закінчив підготовку своїх військових сил і ВПК для силової окупації Тайваню.

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"Комуністична партія Китаю, яка понад два десятиліття зосереджена на створенні військової сили, здатної перетнути Тайванську протоку, висадитися на тайванських пляжах, а потім вирушити на Тайбей, готується нарешті досягти своєї кінцевої мети: жорстоко "возз'єднати" молоду демократію Тайвань з укоріненою автократією Китаю", - коментує заяву аналітиків військовий оглядач Девід Акс.

Тайвань сподівається на США

Як вважають експерти, у Тайбеї покладаються на США в питанні відбиття китайського нападу. Пекін може напасти в момент, коли американська сила і рішучість будуть на найнижчому рівні.

Також Еріксон і Коллінз акцентували увагу на тому, що КНР вже досягла "найдраматичнішого нарощування військової сили" у своїй новітній історії, а армія швидко набуває потрібного китайцям потенціалу.

Що відомо про Китай і Тайвань / Інфографіка: Главред

Тайвань - що це за країна? Тайвань (Республіка Китай, не плутати з КНР) - острівна держава з обмеженим міжнародним визнанням у Східній Азії. У першій половині XX ст. була однопартійною країною, визнаною міжнародною спільнотою, що мала юрисдикцію над материковим Китаєм; проте з другої половини століття є демократичною державою, що контролює лише острів Тайвань і низку інших дрібних островів, хоча де-факто підтримує відносини з багатьма іноземними державами. Материковий Китай, натомість, став комуністичним. Будучи одним із чотирьох "азійських тигрів", вона є 26-ю за величиною економікою у світі. Новітні технології відіграють ключову роль у промисловості країни. У Республіці Китай на високому рівні перебувають свобода слова, охорона здоров'я, освіта, економічні свободи тощо.

Що робити Тайваню

"Годинник для Тайваню цокає. Тайвань повинен невпинно приділяти пріоритет своїй обороні там, де це найважливіше", - стверджують Еріксон і Коллінз. Щоб врятуватися, острівній державі потрібно швидкими темпами стати "неїстівним дикобразом".

Акс рекомендує Тайваню посилити протиповітряну оборону, берегову артилерію, запастися мінами, протикорабельними ракетами і БПЛА. Такі види озброєнь будуть ефективними при обороні і не потребуватимуть великих витрат.

При цьому Тайваню потрібно заздалегідь забезпечити себе необхідними озброєннями, оскільки додаткові поставки будуть або проблемними, або неможливими вже після того, як на острів впаде перша ракета КНР. Тоді Китай влаштує морську блокаду Тайваню, яку прорвати буде важко.

Надії Тайваню на США можуть бути марними?

Існують великі сумніви в тому, що за Трампа США захочуть захищати Тайвань і будуть здатні надати острову значну військову допомогу.

На думку Акса, якщо Тайвань цінує свою незалежність і процвітання, Тайбею треба якомога швидше запасатися зброєю.

"Сильна американська підтримка" є найменш реалістичною частиною цього рецепта, - підкреслив військовий оглядач.

Плани Китаю щодо захоплення Тайваню - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, Китай неодноразово демонстрував наміри захопити Тайвань. Ще в листопаді минулого року британська газета The Times писала, що лідер КНР Сі Цзіньпін сказав президенту США Джо Байдену про наміри поглинути Тайвань . Глава КНР закликав Вашингтон "не втручатися". У Пекіні уточнювали свою готовність застосувати силовий сценарій для захоплення острова.

У липні цього року Дональд Трамп у рамках виборчої кампанії зробив заяву, в якій зажадав у Тайваню плати за захист від Китаю. . Трамп висловив повагу Тайбею, але звинуватив острів у тому, що Тайвань нібито забрав у США 100% американської індустрії мікросхем.

Тайвань готується до нападу Китаю , написало в серпні видання The Washington Post. За даними журналістів, Тайвань готує резерви для підтримки своєї 155-тисячної армії. ПротеТайбей зіткнувся з проблемами в реалізації завдання.

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