Росіяни просунулись на поблизу шести населених пунктів на Донеччині: деталі DeepState

За даними DeepState, російські окупаційні війська за добу змогли просунутись поблизу шести населених пунктів в Донецькій області.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-prodvinulis-vblizi-shesti-naselennyh-punktov-na-donechchine-detali-deepstate-10591562.html Посилання скопійоване

ЗС РФ просунулися у трьох населених пунктах поблизу Покровська / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти могли просунутись вперед відразу на кількох напрямках лінії фронту на Донеччині. Про це повідомляє моніторингова група DeepState.

За даними аналітиків, російські окупаційні сили змогли просунутись на Покровському, Курахівському та Торецькому напрямках поблизу шести населених пунктів.

"Ворог просунувся біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному", — йдеться у повідомленні. відео дня

Варто зазначити, що населений пункт Новоторецьке знаходиться на Покровському напрямку, а Михайлівка — на Курахівському. Яснобродівка також належить до Покровського напрямку, а Костянтинівка — до Курахівського. Місто Новогродівка розташоване на Покровському напрямку, а село Залізне — на Торецькому.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російське командування перекидає військові підрозділи до Курської області з менш пріоритетних ділянок фронту. На Курщині помітили підрозділи, які раніше діяли на Харківському та Сіверському напрямках, а також в районі Часового Яру. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Через те, що армія Росії продовжує наступ у бік Покровська, мешканці міста мають тиждень-два для евакуації. Місцева влада закликає людей виїжджати якнайшвидше, про що повідомив начальник Покровської МВА Сергій Добряк. Він зазначив, що темпи евакуації зросли, і зараз щодня місто залишають 500-600 людей.

На агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області залишаються російські військові. Вони заблоковані вже декілька місяців. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред