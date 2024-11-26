'Україна вже організовувала ядерний удар по Росії': що відомо про наслідки

Удар по арсеналу РФ в Торопці можна порівняти із двома Хіросімами, потужність вибуху склала 30 кілотонн, вказує експерт.

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Потужність вибуху склала 30 кілотонн, що відповідає двом Хіросімам / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Про що сказав Загородній:

Наразі створення ядерної зброї в Україні виглядає неможливим

В України немає перешкод для створення потенційних носіїв для ядерної зброї

Україна вже змогла організувати тактичний ядерний удар по Росії

Видання The Times із посиланням на документи Міноборони України повідомляє, що у разі припинення військової допомоги США Україна нібито зможе за кілька місяців розробити примітивну ядерну бомбу. Однак, такі заяви є частиною інформаційної кампанії, яка вигідна Росії. Про це під час чату на Главреді повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, саме Росія активно поширює міфи про плани України створити ядерну зброю.

"Утім, підозрюю, що ніхто й слова не скаже, якщо Україна дійсно цим займеться. Однак думаю, що на даному етапі це неможливо. Для того, щоб створити ядерну зброю, мають бути хоча б потужності для збагачення урану, яких у нас немає і ніколи не було - навіть для атомних електростанцій", - зазначає він.

Експерт вказує на те, що технічних перешкод для розробки потенційних носіїв ядерної зброї в України немає. Логічно зосередитися на створенні ракет, здатних долати відстані до тисячі кілометрів. А що буде використовуватися як детонатор — тротил чи інші матеріали — питання майбутнього.

Загородній додає, що наразі, через низку обставин, реалізація таких проєктів є малоймовірною. Проте у створенні носіїв обмежень немає, тому Україні варто активно працювати над дронами, посилювати удари по енергетичній інфраструктурі Росії та розвивати інші технологічні можливості.

"Коли Україна влупила по Торопцю, по складу у Тверській області, там вибухнуло дві Хіросіми, 30 кілотонн. "Товстун", який згадується в запитанні, був невеликою бомбою за нинішніми мірками - всього 15 кілотонн. Тобто фактично Україна і так організувала тактичний ядерний удар по території Росії. Адже там навіть стався землетрус!", - сказав Загородній.

Експерт робить висновок, що немає потреби зосереджуватися на створенні ядерної зброї. Натомість слід виробляти ракети в достатній кількості та використовувати їх для влучання у критичні об’єкти. Наприклад, атака на газорозподільну мережу Москви під час морозів може спричинити колапс у столиці Росії та, можливо, навіть громадянську війну.

"Навіщо тоді створювати ядерну бомбу? Пізніше, я думаю, Україна повернеться до цього питання, але зараз потрібно шукати простіші варіанти, які точно працюватимуть", - вказує він.

Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім, у якому експерт розповів про запуск ленд-лізу для України Трампом і близький удар США по економіці РФ:

Він також зазначає, що Росія активно використовує дешевий газ для виробництва добрив, що приносить їй значні прибутки. Тому більш доцільним може бути удар по підприємствах, які займаються виробництвом добрив або аміаку, що використовується як для добрив, так і для вибухівки.

На думку експерта, замість відновлення ядерної програми Україні варто розглядати інші стратегічні варіанти, такі як виведення з ладу порту Новоросійська. Для цього достатньо вдосконалити наявні ракети та продемонструвати їх ефективність.

"Та й взагалі, навіть зайнявшись створенням ядерної зброї, про це не треба говорити. Її треба мовчки створювати і показати на випробуваннях. Так це і працює. Думаю, в майбутньому Україна до цього повернеться. І не факт, що їй хтось скаже, що цього не потрібно робити", - резюмував Тарас Загородній.

Які є типи ядерної зброї / Інфографіка Главреда

Відновлення ядерного потенціалу України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними The New York Times, деякі західні чиновники допускають можливість повернення Україні ядерної зброї як гарантії захисту від майбутніх конфліктів. У матеріалі зазначається, що США та Європа ведуть переговори щодо безпекових гарантій для України, хоча перспектива її вступу до НАТО наразі виглядає малоймовірною.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній зауважив, що наявність ядерної зброї в Україні могла б кардинально змінити хід війни, проте результат залежав би від кількості боєголовок і ряду інших факторів.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що розмови про можливість створення ядерної зброї в Україні є безпідставними. Навіть за умови її розробки, це не стало б ефективним засобом стримування Росії, яка володіє другим за величиною ядерним арсеналом у світі.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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