Нові заяви Трампа та загострення на фронті: головні новини України (дайджест)

Новини України 5 травня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 5 травня / Колаж Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ, скріншот із відео, 22 ОМБр

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

"Були хороші дискусії": Трамп зробив нову заяву про війну в Україні та переговори

Президент США Дональд Трамп заявив, що останніми днями він і його радники провели кілька корисних дискусій про Росію та Україну на тлі зусиль із припинення війни між двома країнами. При цьому глава Білого дому не розкрив подробиць переговорів.

Свою заяву Трамп озвучив у неділю, 4 травня, спілкуючись із журналістами під час повернення до Білого дому після вихідних у Флориді, пише Reuters.

відео дня

РФ вдарила по Конотопу балістикою і дронами: знищено інфраструктурний об'єкт

У ніч на 5 травня в Конотопі Сумської області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали по місту комбінованого ракетно-дронового удару. Унаслідок атаки знищено інфраструктурний об'єкт.

Як повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін, за попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

У ЄС придумали спосіб наблизити мир: про що йдеться

Комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що, якщо президент США Дональд Трамп не переконає російського диктатора Володимира Путіна укласти мир, то ЄС міг би "дуже швидко висунути більш переконливі аргументи на користь миру". А саме - значно збільшити військову підтримку України.

За його словами, досі ЄС і США надавали Україні близько 40 млрд євро на рік військової допомоги.

"Але ми можемо витратити ту саму суму на закупівлю сучасної зброї в Україні, яка коштуватиме приблизно вдвічі дешевше, ніж та, що виробляється в ЄС чи США. Це фактично подвоїть обсяг зброї, яку Україна отримує за ті ж 40 млрд євро", - написав Кубілюс у соцмережі Х.

"Можливо - це неможливо": Трамп зробив відверту заяву про вихід США з переговорів

США мають "дуже хороші шанси" завершити війну в Україні. Запровадження санкцій проти Росії залежить від її поведінки та готовності до миру. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю NBC News.

Водночас Трамп ухилився від відповіді, що стане приводом для виходу з мирних переговорів.

Такого давно не було: в ЗСУ розповіли про жорсткі штурми на ключовому напрямку

Окупаційна армія країни-агресорки Росії різко активізувала свої зусилля на Лиманському напрямку, де кількість бойових зіткнень більша, ніж на інших ділянках фронту, окрім Покровського напрямку.

Про це в етері Еспресо розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов. За його словами, противник працює над перекиданням на Лиманський напрямок додаткових військ, в тому числі за річку Жеребець. Тим самим окупанти створюють загрозу для ЗСУ.

Спека вище +40: коли Україну накриє хвиля аномального тепла

Погода в Україні влітку 2025 року має всі шанси стати аномально теплою — середня температура очікується на 1–1,5 °C вищою за кліматичну норму. Найбільша спека ймовірна у липні. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у коментарі Телеграфу.

"Існує приблизно 70–75% ймовірності, що літо буде аномально теплим - температури перевищуватимуть середні багаторічні показники на 1-1,5 °C", - розповів метеоролог.

Сирський зробив заяву про Курську операцію: про що зізнався генерал

Бої в Курській області тривають 9 місяців. За цей час операція досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

Він зазначив, що завдяки активним діям ЗСУ на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях.

Суд заарештував колишнього заступника Єрмака із заставою у 18 мільйонів

Суд 5 травня ухвалив узяти ексзаступника глави Офісу президента України Андрія Смирнова, якого підозрюють у хабарництві та легалізації коштів, під варту з правом внесення застави. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Синоптик попередила про погіршення погодних умов: де завтра буде найхолодніше

Після короткочасного потепління в Україну знову "прийшло" весняне похолодання. У вівторок, 6 травня, майже по всій території пройдуть дощі, а температура повітря значно знизиться. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у більшості областей стовпчик термометра буде показувати +10...+17 °С.

У МВФ радять Україні підвищити податки з 2026 року - Forbes

Представники МВФ рекомендували Україні для збільшення надходжень до бюджету з 2026 року підвищити податки - зокрема, податок на додану вартість (ПДВ), а також перейти на прогресивну шкалу оподаткування, що передбачає вищі ставки для осіб із високими доходами. Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на урядовців, долучених до дискусій МВФ та Світового банку Spring Meetings, що проводилися у Вашингтоні.

ЗСУ звільнили селище на важливому напрямку: у DeepState розкрили деталі

Протягом минулої доби українські захисники відновили свої позиції у селищі Лисівка Покровського району Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Своєю чергою ворог просунувся на Білгородщині, а також біля Новоолександрівки, Котлярівки, Новосілки та Новодарівки.

Україна готує "сюрприз" для Путіна на 9 травня – чому парад не стане ціллю удару

9 травня — символічна дата для російської пропаганди, яка традиційно супроводжується масштабним парадом у центрі Москви. Цього року підготовка до нього відбувається в умовах підвищеної напруги на тлі загрози ударів дронів. Президент Володимир Зеленський прямо заявив, що Україна не може гарантувати безпеку іноземних лідерів, які планують взяти участь у заходах у Москві.

Главред зібрав головне, що варто знати про загрозу ударів по Москві 9 травня.

"Путін хоче похизуватись танками на параді": гучні заяви Зеленського в Чехії

У понеділок, 5 травня, Київ і Прага підписали декларацію про створення українського хабу єдності в Чехії. У рамках "коаліції охочих" українські пілоти навчатимуться на F-16 та L-39. Про це повідомив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

З двох міст України оголосили термінову евакуацію - деталі

У Сумській області почали проводити термінову евакуацію з деяких міст. Зокрема, у список потрапили Білопілля та Ворожба. Про це повідомив голова Сумської районної державної адміністрації Михайло Мельник на своїй сторінці у Facebook.

Стан здоров’я голови Чечні Рамзана Кадирова погіршується, що активізувало процеси, пов’язані з можливою зміною влади в регіоні. Про це повідомляє видання "Новая Газета. Европа".

За місяць "здер" з солдатів майже мільйон гривень: на фронті піймали комбата

У Донецькій області український комбат "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих. СБУ та ДБР ліквідували схему незаконного нарахування підвищених виплат в одній із бригад ЗСУ та затримали комбата. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Обстріл Києва 4 травня: який зараз вигляд має місце падіння дронів на Оболоні

У ніч на неділю, 4 травня, російські військові вкотре гатили по Києву безпілотниками, унаслідок чого виникли руйнування і загоряння в трьох районах столиці. Найбільше постраждав Оболонський. Уламками збитого "Шахеда" було пошкоджено багатоповерхові будинки, автомобілі, салон краси і ТРЦ "Dream Town-2". Кореспондент "Главреда" в перші хвилини прильоту опинився на місці події.

Знищили разом із технікою: Генштаб розкрив наслідки удару по пункту управління РФ

Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по пункту управління російських військ на Курщині. Внаслідок атаки знищено до 20 військових разом з технікою. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Свіжа погода раптово накрила Україну: синоптики назвали області, де литимуть дощі

Погода в Україні 6 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні буде свіжа погода. Температура повітря у більшості областей опуститься до 10-17 градусів. На південному сході ще буде тепло - 20-27 градусів тепла. Дощі очікуються практично повсюди.

"Про це всі волали": лейтенант ЗСУ - про наступ на Суми

Російські окупанти зайняли деякі позиції на території Сумської області. Однак операція ЗСУ у Курській області ще не завершена, там досі перебувають наші військові. Водночас окупанти в рази посилили удари КАБами по прикордонню Сумської області. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Трамп хоче залучити ще одну сторону для припинення війни РФ проти України - деталі

Президент США Дональд Трамп заявив про намір залучити турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана до врегулювання війни між Україною та Росією. Про це глава Білого дому написав у дописі в соціальній мережі Truth Social, зазначивши, що провів із Ердоганом "дуже хорошу і продуктивну" телефонну розмову.

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