'Були хороші дискусії': Трамп зробив нову заяву про війну в Україні та переговори

Президент США наголосив, що між Росією та Україною "багато ненависті".

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Трамп заявив про "хороші дискусії" щодо України та Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

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Президент США заявив про "хороші дискусії" щодо України

Трамп не відповів, чи зустрічатиметься з Путіним у Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп заявив, що останніми днями він і його радники провели кілька корисних дискусій про Росію та Україну на тлі зусиль із припинення війни між двома країнами. При цьому глава Білого дому не розкрив подробиць переговорів.

Свою заяву Трамп озвучив у неділю, 4 травня, спілкуючись із журналістами під час повернення до Білого дому після вихідних у Флориді, пише Reuters.

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У Трампа запитали, чи планує він зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Саудівській Аравії, коли він поїде туди наприкінці цього місяця.

Трамп відповів, що не думав про це, і додав, що "було кілька дуже хороших дискусій" про Росію та Україну останніми днями.

"Там багато ненависті", - зазначив президент США.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, раніше президент США Дональд Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може виявитися недосяжним, оскільки між сторонами є "величезна ненависть". При цьому Трамп все ж таки вірить, що угода про мир може бути "досить близькою".

Раніше повідомлялося, що США змінили позицію щодо мирних переговорів. Прес-секретар Держдепу Теммі Брюс заявила, що Штати більше не будуть виконувати роль посередника між Україною та Росією.

У Держдепі пояснили, що саме зміниться. Наразі позиція її країни щодо переговорів не змінилася, однак якщо не буде прогресу, то ця позиція може зазнати змін.

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