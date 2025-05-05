Суд заарештував колишнього заступника Єрмака із заставою у 18 мільйонів

Андрія Смирнова підозрюють у легалізації незаконно отриманих коштів та отриманні неправомірної вигоди.

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Ексзаступника голови ОП Смирнова взяли під варту / колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Суспільне Новини

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До 22 травня Смирнов перебуватиме під вартою

Смирнов у суді заявив, що "доведе свою невинуватість"

Суд 5 травня ухвалив узяти ексзаступника глави Офісу президента України Андрія Смирнова, якого підозрюють у хабарництві та легалізації коштів, під варту з правом внесення застави. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

До 22 травня він перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 18 мільйонів гривень.

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Смирнова підозрюють у легалізації незаконно отриманих коштів та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Адвокат експосадовця заявляв, що слідство не навело доказів легалізації коштів, а також не наведені ризики, які є підставою для тримання під вартою, повідомляє "Суспільне".

Коментуючи рішення суду Смирнов заявив, що "доведе свою невинуватість".

Нагадаємо, 16 квітня антикорупційні органи повідомили про нову підозру Смирнову - у легалізації незаконно набутих коштів та отриманні хабара в особливо великому розмірі.

За даними слідства, підозрюваний у період 2019-2021 рр. незаконно придбав готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одеської області.

Смирнов уже притягується антикорупціонерами до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн грн.

Викриття та затримання - інші новини

Співробітники СБУ та Офісу генпрокурора спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримали сина експрезидента заводу "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва за розкрадання активів підприємства.

В Одесі троє чоловіків, які видавали себе за представників територіального центру комплектування, незаконно утримували громадян. Усім їм оголосили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, правоохоронці затримали 30-річного чиновника Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі допомагав військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації.

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Хто такий Андрій Смирнов Андрія Смирнова було призначено заступником голови ОП у вересні 2019 року. 29 березня 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Смирнова. За даними слідства, з 2020-го по 2022 рік Смирнов придбав активи на 17,1 млн грн. Водночас його заощадження та офіційний дохід за цей період становили 1,3 млн грн. У справі про незаконне збагачення 28 травня 2024 року суд обрав запобіжний захід для Смирнова в розмірі 10 млн грн застави. Наступного дня заставу за нього внесли.

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