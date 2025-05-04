Київ після атаки дронів: є постраждалі, пошкоджено торговий центр

Коротко:
- Унаслідок атаки безпілотниками постраждали 11 осіб
- Пошкоджень зазнав торговий центр Dream Town-2
Уночі ворожі дрони масовано атакували столицю України, є постраждалі, серед них діти. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
Так, за даними рятувальників, унаслідок атаки дронами в Києві виникли руйнування та загоряння в трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському. Загалом унаслідок атаки безпілотниками постраждали 11 осіб, з яких 2 дітей.
Раніше голова КМВА Тимур Ткаченко уточнював, що в Оболонському районі Києва внаслідок російської атаки постраждали двоє дітей віком 14 і 17 років.
В Оболонському районі виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полум'я поширилося на покрівлю, частково зруйновано перекриття. Також за іншою адресою загорілося 7 автомобілів біля житлового будинку.
У Святошинському районі пожежа виникла в трьох одноповерхових приватних житлових будинках. У Шевченківському - пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.
"На місцях працювали 76 пожежників і 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки", - додали в ДСНС.
Наразі всі пожежі ліквідовано, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки, зазначили в ДСНС.
Крім того, внаслідок атаки значних пошкоджень зазнав торговельний центр Dream Town-2 (фіолетовий), а також споруди, які стоять поруч, включно з автомобілями на парковці.
Дивіться відео наслідків атаки на ТЦ Dream Town-2:
Ситуація на фронті - що відомо
Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ відбили штурм і "віджали" ворожу техніку на ключовому напрямку . Після відбиття штурму оператори ССО знищили ще трьох російських окупантів, які закріпилися в підвалі будинку, закидавши їх термобаричними гранатами.
Як розповідає аналітик Олександр Мусієнко, російські війська зосередили зусилля на Покровському та Лиманському напрямках у Донецькій області. Він також натякнув, які цілі вибрав Путін на літо.
Водночас, на думку аналітиків ISW, РФ може згорнути наступ через провал темпів. Темпи російського наступу в Україні та Курській області значно сповільнилися в період з січня по квітень 2025 року, склавши лише 1627 км² захопленої території.
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