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Київ після атаки дронів: є постраждалі, пошкоджено торговий центр

Віталій Кірсанов
4 травня 2025, 07:52оновлено 4 травня, 08:22
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Унаслідок атаки значних пошкоджень зазнав торговий центр Dream Town-2.
Уночі Київ атакували дрони
Вночі Київ атакували дрони / колаж: Главред, фото: Главред

Коротко:

  • Унаслідок атаки безпілотниками постраждали 11 осіб
  • Пошкоджень зазнав торговий центр Dream Town-2

Уночі ворожі дрони масовано атакували столицю України, є постраждалі, серед них діти. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Так, за даними рятувальників, унаслідок атаки дронами в Києві виникли руйнування та загоряння в трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському. Загалом унаслідок атаки безпілотниками постраждали 11 осіб, з яких 2 дітей.

відео дня

Раніше голова КМВА Тимур Ткаченко уточнював, що в Оболонському районі Києва внаслідок російської атаки постраждали двоє дітей віком 14 і 17 років.

В Оболонському районі виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полум'я поширилося на покрівлю, частково зруйновано перекриття. Також за іншою адресою загорілося 7 автомобілів біля житлового будинку.

У Святошинському районі пожежа виникла в трьох одноповерхових приватних житлових будинках. У Шевченківському - пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

"На місцях працювали 76 пожежників і 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки", - додали в ДСНС.

Наразі всі пожежі ліквідовано, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки, зазначили в ДСНС.

Крім того, внаслідок атаки значних пошкоджень зазнав торговельний центр Dream Town-2 (фіолетовий), а також споруди, які стоять поруч, включно з автомобілями на парковці.

Дивіться відео наслідків атаки на ТЦ Dream Town-2:

Київ після атаки дронів: є постраждалі, пошкоджено торговий центр

Ситуація на фронті - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ відбили штурм і "віджали" ворожу техніку на ключовому напрямку . Після відбиття штурму оператори ССО знищили ще трьох російських окупантів, які закріпилися в підвалі будинку, закидавши їх термобаричними гранатами.

Як розповідає аналітик Олександр Мусієнко, російські війська зосередили зусилля на Покровському та Лиманському напрямках у Донецькій області. Він також натякнув, які цілі вибрав Путін на літо.

Водночас, на думку аналітиків ISW, РФ може згорнути наступ через провал темпів. Темпи російського наступу в Україні та Курській області значно сповільнилися в період з січня по квітень 2025 року, склавши лише 1627 км² захопленої території.

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